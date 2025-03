São Bernardo inicia obras na Rua Joaquim Nabuco: novo acesso à Anchieta em 15 dias!

No último sábado, dia 15 de março, o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, formalizou a autorização para o início das obras na Rua Joaquim Nabuco, localizada no coração da cidade. O projeto, que prevê a ampliação de um trecho da pista e a construção de um novo acesso à Rodovia Anchieta em direção a São Paulo, representa um investimento total de R$ 790 mil oriundos do tesouro municipal.

Durante a cerimônia de assinatura, o prefeito esteve acompanhado pelo secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, e pelo vereador Julinho Fuzari. Marcelo Lima enfatizou a importância da nova via para o tráfego local, afirmando que “o novo acesso à Rodovia Anchieta eliminará a necessidade de deslocamentos desnecessários até o centro para aqueles que desejam acessar a rodovia, promovendo assim uma maior fluidez no trânsito.”

As intervenções planejadas incluem readequações viárias, nova pavimentação, além da instalação de um semáforo e sinalização adequada. A conclusão das obras está prevista para ocorrer em um prazo máximo de 15 dias. O projeto contempla ainda a criação de uma faixa adicional na Rua Joaquim Nabuco voltada para o centro, que concentrará os veículos que utilizarão o novo acesso à Rodovia Anchieta em direção à capital paulista.

Brenner Oliveira/PMSBC

Para viabilizar essas mudanças, será necessário demolir parte do canteiro central, permitindo uma melhor organização do fluxo veicular. Além disso, um segundo retorno será instalado na Rua Joaquim Nabuco para facilitar o tráfego dos motoristas provenientes da Vila Gonçalves que buscam acessar o centro da cidade. Essa alteração será realizada através da remoção de uma área já existente e a posterior pavimentação e sinalização da via.

O secretário municipal de Transportes, Mobilidade e Infraestrutura, Francisco José Carone, ressaltou que essas melhorias contribuirão para aliviar o tráfego nas vias adjacentes à Rua Joaquim Nabuco, que atualmente enfrentam congestionamentos devido à escassez de acessos diretos à rodovia. “Estamos constantemente buscando alternativas para aprimorar a mobilidade urbana em São Bernardo. A implementação desses retornos representa uma estratégia eficaz para distribuir melhor o fluxo de veículos e otimizar os acessos à Anchieta, tornando o trânsito mais eficiente e seguro”, afirmou Carone. Ele também mencionou que as mudanças trarão benefícios ao comércio local e ao transporte de cargas, resultando em maior eficiência e diminuição nos custos logísticos para empresas e trabalhadores.

A execução das adequações estruturais ficará sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos, que realizará as obras necessárias como a demolição parcial do canteiro central, assentamento de guias e pavimentação. O secretário Fernando Longo destacou que essa é uma demanda antiga da comunidade, especialmente entre os residentes da Vila Gonçalves e do bairro Assunção. “Essas melhorias visam proporcionar mais comodidade e segurança aos cidadãos”, concluiu.