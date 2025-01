São Bernardo inicia obras de área de lazer e esportes no Jd. João de Barro

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, assinou neste domingo (19/1) a ordem de serviço para o início das obras de um importante projeto no Jardim João de Barro, na região do Grande Alvarenga: a construção de uma área de lazer e esportes. O novo espaço será implantado em frente à sede da Associação Amigos de Bairro João de Barro e atende a uma demanda antiga dos moradores.

As intervenções contarão com um investimento de R$ 550 mil e incluirão:

Quadra de gramado sintético ,

, Academia ao ar livre ,

, Playground ,

, Iluminação ,

, Novo paisagismo e

e Pintura geral.

A previsão é de que a obra seja entregue em 150 dias.

“A população desta região espera há mais de 30 anos por um espaço como este. Em apenas 19 dias de gestão, estamos iniciando essa construção. Nasci na região do Alvarenga e conheço bem suas dificuldades. Uma área de esporte e lazer deste porte nunca foi vista por aqui, e agora vamos entregar um equipamento completo para atender nossa população”, afirmou o prefeito.

Participação da comunidade

O evento contou com a presença da vice-prefeita Sargento Jéssica Cormick, secretários municipais, vereadores, lideranças locais e moradores da região. Para o presidente da associação, Lima Filho, a obra é essencial para a comunidade: “Quero agradecer à Prefeitura por atender a esse pedido da população. Em 19 dias de governo, já vemos um compromisso que vai trazer avanço significativo para a nossa região”, declarou.

Antônio Carlos, morador do bairro há mais de 35 anos, destacou a importância do projeto: “Tenho certeza de que essa área será muito útil para os moradores, especialmente para as crianças e os idosos, que, agora, terão um espaço para atividades. Vou trazer minha família para aproveitar esse local completo que está sendo construído”, comentou.

Objetivo do projeto

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, o projeto visa melhorar a qualidade de vida da população: “Essa ordem de serviço representa mais uma grande iniciativa da atual gestão. Vamos entregar um espaço pensado para toda a família, com infraestrutura de qualidade para atender a comunidade”, destacou.

O prefeito Marcelo Lima concluiu enfatizando que este é apenas o início de ações voltadas ao esporte e lazer em São Bernardo: “Queremos um governo que entrega resultados. Vamos construir áreas de lazer e esporte em todas as regiões da cidade, garantindo mais saúde e qualidade de vida para a nossa população”, afirmou.