São Bernardo inicia distribuição de kits de materiais às unidades escolares da rede

Com gestão e organização, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Marcelo Lima, iniciou nesta quarta-feira (22/1) a distribuição dos kits de materiais escolares às unidades de ensino da rede municipal. Esse primeiro passo consistiu justamente na saída dos itens do galpão da Secretaria de Educação já para destinação a cada respectiva EMEB ou creche, visando a preparação da entrega oficial dos materiais, marcada para o dia 5 de fevereiro, durante reunião de pais e responsáveis, véspera do retorno às aulas.

São Bernardo conta, atualmente, com cerca de 71 mil alunos, distribuídos entre 220 instituições de ensino, sendo 175 unidades próprias e outras 45 creches parceiras. Essa logística antecipada vai permitir que todos os estudantes da rede possam receber os materiais antes do primeiro dia de aula, no próximo dia 6. Além dos itens voltados aos alunos, os professores da rede municipal receberão materiais didáticos para auxiliar os profissionais da educação ao longo do ano letivo.

“Os alunos vão começar o ano escolar com todas condições necessárias para receberem uma educação de qualidade na nossa cidade. Com os kits escolares e materiais pedagógicos adequados e os uniformes desde o primeiro dia de aula, iniciamos essa gestão mostrando o comprometimento da gestão com a Educação. Compromisso com as crianças, pais e responsáveis, além dos profissionais da área, tão fundamentais para o desenvolvimento de cada um dos alunos”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

O chefe do Executivo municipal anunciou nesta semana, acompanhado do secretário de Educação de São Bernardo, Júlio César da Costa, todo o calendário escolar de 2025 e um pacote de novidades na área, que inclui a prorrogação do concurso público, com a chamada de 66 novos profissionais da Educação para integrarem a rede.

O total de investimento da Prefeitura, entre a compra de uniformes e os kits escolares, foi de R$ 32,6 milhões. Sendo R$ 29,16 milhões referentes a uniforme escolar e outros R$ 3,48 milhões atrelados aos kits de material escolar.

kits

Os kits de creche têm 50 itens de materiais, entre borracha, giz de cera, conjunto de lápis de cor, massa de modelar, papel sulfite, pasta plástica, pincéis, esponja, rolo de pintura, tinta guache, tinta aquarela, tapete EVA e tesoura. Já os kits de materiais do Infantil possuem apontador, borracha, caderno de desenho, caneta hidrográfica, giz de cera, conjunto de lápis de cor, lápis grafite, massa de modelar, pastas de plástico, pincel, tesoura, tinta guache e cola branca. Os kits de Fundamental (Ciclos I e II), por sua vez, contam com apontador, borracha, caderno de desenho, caderno universitário, canetas esferográficas (azul, preta e vermelha), conjunto de lápis de cor, lápis grafite, pastas de plástico, régua (30 cm), régua, transferidor e cola branca.