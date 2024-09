São Bernardo inaugura Unidade de Pronto Atendimento 24h Silvina/Selecta

Com estrutura moderna e tecnológica, a Prefeitura de São Bernardo inaugurou, nesta sexta-feira (27/9), a nova Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) Silvina/Selecta. Com investimento de R$ 8 milhões, o 11º equipamento de Saúde da Urgência e Emergência da rede municipal está portas abertas para atender toda a população, especialmente as regiões do Silvina, Selecta, Montanhão, Cafezal, Vila São José, Biquinha, Areia, Vila Sabesp, localizadas no entorno da nova unidade, instalada na Rua Conde de Lourenço, 325 – ao lado do Tiro de Guerra.

“Na nossa gestão, Saúde segue sendo prioridade. Entregamos dois novos hospitais, o Hospital de Urgência e o Hospital da Mulher. Reinauguramos o Hospital Anchieta, que hoje é o nosso equipamento para tratamento oncológico, com a primeira radioterapia municipal da região. Entregamos três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), no Rudge Ramos, Selecta e Farina. São muitos investimentos na Saúde. Anualmente, nosso percentual de aporte municipal do orçamento é de 30%, o que corresponde a R$ 1,5 bilhão. Nesta unidade, além do investimento na construção, o custo para ser mantida mensalmente será de R$ 1,5 milhão. Todo nosso esforço é para que a população tenha o melhor atendimento na nossa cidade”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Serão 15 novos leitos, em uma estrutura 100% nova, com equipamentos tecnológicos, prédio todo em alvenaria. Unidade plana para mais conforto e segurança dos pacientes. Mais de 300 novos empregos gerados. “A cada plantão teremos nove médicos, sendo três clínicos e dois pediatras no período diurno e dois clínicos e dois pediatras no período noturno”, complementou o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – A rede municipal de Urgência e Emergência de São Bernardo passa a operar, a partir desta sexta-feira (27/9), com 11 equipamentos: 10 UPAS e o Pronto Atendimento do Taboão. Além disso, são 14 Bases do SAMU, no complemento para atendimentos desta natureza. “Importante que a UPA Silvina/Ferrazópolis será mantida em funcionamento. Estamos ampliando a rede com um novo equipamento”, reforçou Morando.