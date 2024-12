São Bernardo inaugura EMEB Regina Dulce Donadelli Pinto no Complexo Tiradentes

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, inaugurou a EMEB Regina Dulce Donadelli Pinto nesta segunda-feira (2/12). Trata-se da terceira unidade de escolar do Complexo Tiradentes (Rua Tiradentes, nº 1845, Montanhão), que receberá 490 alunos da Educação Infantil, todos em período integral, dentro do Programa Educar Mais, mediante investimento da ordem de R$ 12 milhões.

“Hoje é um dia histórico para a educação de São Bernardo com a entrega dessa nova EMEB aqui no Complexo Tiradentes. Vamos garantir aos alunos ensino de qualidade. Meu sentimento hoje é de dever cumprido. Com muito trabalho, conseguimos zerar as filas de espera nas creches, garantimos a entrega de chromebooks para os alunos dos 4º e 5º anos do Fundamental. Também reformulamos a merenda e reformamos todas as escolas”, declarou o chefe do Executivo.

A nova unidade de ensino está instalada em área de 3.696,15 m², dividida entre térreo e mais dois pavimentos. No espaço, foram instaladas 18 salas de aula, sanitários, cozinha, refeitório, pátio coberto, área de serviço (lavanderia e vestiários), sala multiuso, biblioteca, ateliê, espaço maker e salas administrativas (sala dos professores, coordenação, secretaria, direção e vice-direção).

HOMENAGEM – A cerimônia contou com a presença de familiares de Regina Dulce Donadelli Pinto (1933 – 2022), que dá nome à unidade, uma das pioneiras da educação em tempo integral no município. Ela foi supervisora no departamento de Ações Educacionais do município entre 1963 e 1981 e secretária de Educação, Cultura e Esportes de São Bernardo entre 1983 e 1989 (Gestão Eron Galante).

Secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini fez questão de ressaltar o legado deixado pela homenageada. “Um dia de muita emoção. Dona Regina deixou um lindíssimo legado para a educação da cidade. Tenho certeza que todos os profissionais das escolas municipais de São Bernardo trazem no coração os ensinamentos dela. Nada mais justo do que esta EMEB levar o seu nome”, diz.

SERVIÇOS MUNICIPAIS INTEGRADOS – O Complexo Tiradentes já abriga as EMEBs Regina Rocco Casa I e II, além de base da Guarda Civil Municipal (GCM), ginásio esportivo, centro de handebol e de capoeira e a Arena Olímpica de São Bernardo. Uma nova creche com oferta de 171 vagas para crianças com idade entre zero e 2 anos em período integral e a UBS Vila São Pedro II estão em obras no local, ampliando a oferta de serviços para a população do entorno.

EDUCAR MAIS – Criado em 2017, o Educar Mais amplia a jornada escolar para nove horas diárias (das 8h às 17h), com quatro refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, e jantar) e currículo diferenciado, com aulas de Língua Inglesa, Língua e Cultura Italiana, Programa Mais Música, Educação Tecnológica, Robótica, além de Educação Ambiental, Iniciação Científica, Fotografia, Animação, entre outros.