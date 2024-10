São Bernardo ganhará 3ª unidade fixa do Bom Prato até fim de dezembro

Dentro da proposta de reforçar ações de combate à insegurança alimentar na cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, vistoriou nesta quinta-feira (31/10) o avanço das obras da terceira unidade fixa do Restaurante Bom Prato no município. Com ritmo acelerado de intervenções, a estimativa é inaugurar o novo espaço na véspera de Natal deste ano. O equipamento está sendo erguido no Parque São Bernardo, região do Baeta Neves. Um investimento total de R$ 10,8 milhões, entre estrutura e mobiliário.

O Bom Prato ficará em área de 1.000 metros quadrados, instalado na Rua dos Vianas, altura do número 2.990, com a Rua Itaquera – o local, que até então funcionava unidade móvel, foi escolhido por meio de diagnóstico de demanda. A medida tem como objetivo fortalecer as políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A previsão é que sejam servidas 1.800 refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã (ao preço de R$ 0,50), 1.200 almoços (valor de R$ 1,00) e 300 jantares (também R$ 1,00).

“Estamos acompanhando in loco o andamento das obras do nosso 3º Bom Prato, que vai atender toda a região do Parque São Bernardo, Vila São Pedro, Jardim Industrial, Jardim Floral, Jardim Colina, Nova Baeta, entre outros bairros do entorno. Nossa programação é termos aqui o almoço especial de Natal, voltado a quem mais precisa na cidade. Esse é mais um restaurante popular em São Bernardo, de grande significado para a população carente. Não havia nenhum antes de 2017”, frisou o chefe do Executivo municipal.

A vistoria do prefeito Orlando Morando no local foi acompanhada pelos secretários Mauro Valeri (Obras e Planejamento Estratégico) e André Sicco (Assistência Social).

A nova unidade deve funcionar de segunda-feira a sábado, exceto feriados. Do volume de investimento, R$ 9,3 milhões estão designados para custear a adequação e implantação da unidade no imóvel, e cerca de R$ 1,5 milhão destinado à aquisição de equipamentos e mobiliário. Com a execução da estrutura, a projeção é que haja aporte de R$ 1,22 milhão ao ano para o custeio das refeições, ampliando o volume para R$ 12 milhões.

COMPLEMENTO – As demais unidades fixas do Bom Prato em São Bernardo, uma no Centro (Dia e Noite), ao lado do Poupatempo, e outra no Assunção (Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4381), operam em parceria com o governo do Estado. Juntos, os equipamentos servem, por dia, 4.300 refeições. A unidade móvel, por sua vez, serve diariamente 500 marmitas no almoço ao valor de R$ 1,00.