São Bernardo ganha novo Centro Integrado de Saúde para atendimento à comunidade

A São Judas São Bernardo do Campo, que integra o maior e mais moderno ecossistema de educação do país, Ecossistema Ânima, inaugurou na última sexta-feira, 13 de dezembro, o Centro Integrado de Saúde (CIS). O espaço conta com serviços de Psicologia, Odontologia e Nutrição. Durante a cerimônia de inauguração estiveram presentes o Diretor da São Judas, Guilherme Daflon, a Diretora Adjunta, Thiciane Lins, a Diretora de Digital, Jaqueline Camisa e a gerente do campus São Bernardo do Campo, Renata Fiore, além de representantes do poder público e acadêmicos.

Renata Fiore, gerente da unidade, explica que a iniciativa visa integrar a teoria à prática, aproximando os alunos da realidade profissional e fortalecendo a conexão com a comunidade local. “Na São Judas, acreditamos que o aprendizado ganha força quando unimos teoria e prática de forma integrada, proporcionando aos nossos alunos experiências reais desde o início, o que fortalece suas habilidades e os conecta com a comunidade local.”

Para a Diretora Adjunta, Thiciane Lins, o CIS é mais do que um espaço de aprendizado técnico; é um laboratório que promove valores essenciais, como a empatia e o compromisso social. “Este espaço é um verdadeiro laboratório prático, onde nossos estudantes não apenas aplicam os conhecimentos adquiridos, mas também desenvolvem empatia e compromisso social. Essa integração entre aprendizado teórico e prática profissional é um diferencial que os prepara para serem protagonistas em suas áreas.”, destaca.

Jaqueline Camisa, Diretora de Digital, reforçou a importância do impacto social proporcionado pelo CIS, tanto para os alunos quanto para a comunidade atendida. Segundo ela, “O Centro Integrado de Saúde de São Bernardo do Campo possibilita que os alunos possam devolver à sociedade com excelência tudo o que aprendem durante o curso. Reforçando o valor social da educação.”

Os atendimentos no CIS começarão no primeiro semestre de 2025, consolidando o espaço como um ponto de aprendizado mútuo e integração com a comunidade do ABC e seu entorno. Guilherme Daflon, Diretor da São Judas, ressaltou durante a cerimônia a relevância do compromisso local como parte da transformação social promovida pela educação: “É assim que transformamos o país através da educação, com compromisso local, em cada uma das áreas em que atuamos e isso faz a diferença.”

A unidade da São Bernardo do Campo fica na Avenida Pereira Barreto, 1479 – Baeta Neves.