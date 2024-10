São Bernardo finaliza 100% da duplicação da nova Estrada Samuel Aizemberg

Em avanço a plano ousado de requalificação de vias na cidade, a Prefeitura de São Bernardo concluiu 100% da duplicação executada na Estrada Samuel Aizemberg, na região do Cooperativa. A transformação da via, importante eixo de acesso do município, compreende obras de melhorias em 1,3 quilômetro de extensão, incluindo, além do alargamento, recapeamento asfáltico e nova iluminação pública. Um investimento total no valor de aproximadamente R$ 50 milhões.

Com as intervenções finalizadas, a nova Estrada Samuel Aizemberg passa a contar com três faixas de rolamento em cada sentido, sendo uma exclusiva para o transporte coletivo, bem como ainda quatro paradas de ônibus e uma estação final de linha. A medida viabiliza a recuperação viária completa da ligação entre as rodovias Imigrantes, próxima à divisa com Diadema, e a Anchieta, contemplando, ao mesmo tempo, moradores, motoristas e trabalhadores do amplo parque industrial do entorno.

“É uma nova Samuel Aizemberg, uma das mais significativas duplicações do sistema viário de São Bernardo. Todos se lembram que ela era mão dupla, deteriorada pelo grande fluxo. Agora, totalmente revitalizada, com seis faixas rolagem. Demanda de mais de 20 anos, nenhum outro prefeito teve a coragem de fazer. Intervenção complexa, que envolveu desapropriações, nova rede de água, renovando esse corredor importante entre a Imigrantes e a Anchieta, com objetivo de melhorar a mobilidade e a infraestrutura da nossa cidade”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Essa etapa concluída se soma à primeira fase do projeto, que englobou, na ocasião, a construção de rotatória para acesso à Imigrantes e duplicação parcial da estrada, no trecho entre o campo de futebol do Palestrinha, no Jardim Nazareth, e o Viaduto João Fernandes Filho. A iniciativa abrange também a canalização do Córrego Ribeirão dos Couros, no trecho das intervenções, com construção de muros de contenção.

Outra ação recente no sistema, encampada pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas, se deu com a execução do pontilhão na Avenida Juscelino Kubitschek, que permite retorno ao corredor no sentido contrário.

MOBILIDADE – As intervenções entregues na Estrada Samuel Aizemberg compõem lista extensa de requalificação do viário de São Bernardo nos últimos anos, principalmente, além de mais de 900 quilômetros de pavimentação, de duplicações, alargamentos, viadutos e prolongamentos, entre eles na Estrada dos Alvarengas, José Odorizzi, Avenida Newton Monteiro de Andrade, Juscelino Kubitschek e Rua Padre Léo Comissari.