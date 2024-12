São Bernardo faz o primeiro amistoso da pré-temporada

Dando início à preparação para o Campeonato Paulista Série A3, o EC São Bernardo realizou neste sábado (7) o primeiro amistoso da pré-temporada. A equipe, comandada pelo técnico Marcos Bazílio, enfrentou o São José EC, no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos.

O adversário, que disputará a Série A2 em 2025, busca mais uma vez alcançar a elite do futebol paulista. Debaixo de muito calor, o confronto foi marcado por intensidade e equilíbrio, com ambas as equipes criando boas oportunidades ao longo da partida.

Bazílio aproveitou o jogo-treino para observar todo o elenco em ação, promovendo a substituição completa dos 11 titulares no intervalo. A partida teve dois tempos de 40 minutos e terminou com vitória do São José por 2 a 0.

O EC São Bernardo tem mais três amistosos programados para este mês, contra equipes do interior paulista e do ABC. O Cachorrão estreia no Campeonato Paulista A3 no dia 19 de janeiro, quando enfrenta o Rio Branco, em Americana.

Com foco na preparação física e tática, o alvinegro segue intensificando os trabalhos para fazer uma campanha sólida na competição estadual.