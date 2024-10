São Bernardo entrega novo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Alves Dias

Em atuação que fortalece a rede de Saúde Mental do município, a Prefeitura de São Bernardo entregou, nesta sexta-feira (4/10), o novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Álcool e Drogas (AD) Alves Dias, localizado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2.650. Com investimento de R$ 6 milhões, a nova unidade terá capacidade para realizar 2.000 atendimentos mensais, em edifício próprio, substituindo o equipamento anterior, que funcionava no Alvarenga em espaço locado. O horário de atendimento permanece o mesmo, das 7h às 19h em livre demanda para toda a população, e 24 horas para os pacientes que estiverem em tratamento de regime interno.

De acordo com o prefeito Orlando Morando, esta é a quarta entrega de sua gestão que contempla a Saúde Mental do município. “Nunca se investiu tanto nas patologias mentais como no nosso governo. Já são quatro CAPS entregues e, aqui ao lado, ainda estamos construindo o CAPS AD Infanto Juvenil. O que demonstra toda a nossa preocupação e respeito pelos pacientes acometidos por essas doenças. Acredito, inclusive, que este será um espaço também dedicado ao tratamento de pessoas acometidas pelos vícios digitais, como as bets, essas casas de apostas virtuais, cada vez mais acessíveis a todos pelo celular e que têm destruído inúmeras famílias”, enfatizou.

NOVA ESTRUTURA – O espaço de 1.000 metros quadrados foi construído todo com acessibilidade para pacientes e funcionários em terreno plano. São cinco consultórios, cinco salas de enfermaria, com capacidade de 10 leitos para pernoite dos pacientes, posto de enfermagem, sala de reunião, sala administrativa, refeitório, vestiários feminino e masculino, área de convivência, quadra esportiva com arquibancada coberta e estacionamento com 10 vagas.

Para o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, com a nova unidade, o ganho para os pacientes será imensurável. “Estamos saindo de uma instalação locada para um ambiente muito mais favorável, mais moderno, mais seguro, em instalação própria. Estamos economizando, saindo de um aluguel. Todas essas circunstâncias contribuem favoravelmente para o tratamento do paciente e também na qualidade de vida do profissional de saúde que vai atuar nesta unidade”, destacou.