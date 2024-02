São Bernardo entrega 10 micro-ônibus em nova etapa da renovação da frota municipal

A Prefeitura de São Bernardo entregou nesta segunda-feira (26/02) mais um lote de dez novos micro-ônibus zero-quilômetro, que irão reforçar as linhas municipais da cidade. Os veículos, movidos a diesel, irão contemplar cerca de 40 mil passageiros por mês, que utilizam três linhas circulares que atendem regiões da Vila São Pedro, onde dada a topografia, não é possível a circulação de veículos convencionais maiores. Com a renovação da frota municipal, o objetivo é oferecer mais conforto, segurança e comodidade aos usuários.

Presente no ato de entrega dos novos veículos e também na primeira viagem realizada pela nova frota, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, destacou as vantagens dos micro-ônibus zero-quilômetro que irão substituir, a partir desta semana, as antigas vans que circulavam nesta região. “Com essa nova etapa da renovação da frota municipal, damos mais um importante passo para ofertar um transporte de qualidade para nossa população. No caso desses veículos, estamos falando de carros com muita potência e com boa tração, o que é extremamente necessário nessas regiões onde eles irão circular, atentando toda a região do Parque São Bernardo e, principalmente, Vila São Pedro”, comentou.

Os novos veículos têm como vantagem mais potência e tecnologia. São modelos de nove metros, chassi Volkswagen e carroceria Caio, com motor 180 cavalos, 6 pneus – proporcionando alta performance – e possuem capacidade para transportar 17 passageiros sentados. Todos os micro-ônibus são adaptados, dispõem de ar-condicionado e acessibilidade. A concessionária BR7 Mobilidade, responsável por operar o sistema de transporte público municipal de São Bernardo, investiu aproximadamente R$ 6 milhões na renovação da frota, dentro processo contínuo de melhorias do serviço.

ATENDIMENTO – Os novos veículos irão atender passageiros que utilizam as linhas 12 (Circular Santo Antônio/Rudge Ramos), 54C (Circular Sacolão/São Pedro – Rua São Francisco) e 54D (Circular – Sacolão/São Pedro – Rua Alto da Bela Vista).

É o caso da operadora de caixa Marlene Santos da Silva, de 41 anos, que elogiou o conforto dos novos micro-ônibus. “Para nós, que utilizamos todos os dias essas linhas, é uma alegria saber que vamos contar com veículos novos que garantem conforto e segurança no nosso trajeto para o trabalho”.

A entrega dos novos veículos foi acompanhada ainda pela diretora executiva da BR7 Mobilidade, Milena Braga Romano, e pelo secretário de Concessões e Parcerias, Ademir Silvestre.