São Bernardo enfrenta desafios das ilhas de calor e busca solução

A cidade de São Bernardo do Campo, situada na região do ABC paulista, enfrenta um dos maiores desafios relacionados ao fenômeno das ilhas de calor, conforme indica a plataforma UrbVerde. Esta ferramenta, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) em colaboração com outras instituições, tem revelado dados alarmantes sobre a temperatura urbana e a vegetação nas cidades paulistas.

Historicamente marcada por um passado industrial robusto, São Bernardo experimentou um crescimento urbano acelerado, que deixou pouco espaço para áreas verdes. Com uma população de aproximadamente 810 mil habitantes, a cidade apresenta um coeficiente de ilha de calor de 86,8 em uma escala que vai até 100. Este índice reflete a alta exposição da população mais vulnerável — idosos e crianças — a temperaturas extremas durante ondas de calor.

A administração municipal reconhece o problema e afirma que está implementando ações para mitigar os efeitos das ilhas de calor. Entre as iniciativas destacadas estão a criação de novos parques e praças, direcionadas conforme as necessidades dos diferentes bairros.

Por outro lado, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo também se posiciona no combate às ilhas de calor, oferecendo apoio aos municípios da Grande São Paulo em suas estratégias de adaptação climática. A secretaria prevê diretrizes específicas para arborização urbana e reflorestamento, além da proteção dos mananciais.

A falta de planejamento urbano adequado durante o crescimento da cidade contribuiu para um padrão de ocupação caótico. Como observa Marcel Fantin, coordenador da UrbVerde e professor na USP, essa urbanização sem controle resultou em áreas densamente ocupadas, com escassa cobertura vegetal — apenas 14% na área urbana, quando o mínimo recomendado é de 30% para amenizar os efeitos das ilhas de calor.

As consequências são visíveis: diferenças significativas nas temperaturas entre as áreas verdes e as zonas urbanas mais adensadas. Pesquisadores como Ivan Maglio destacam que os telhados e pavimentos impermeáveis nas áreas industriais absorvem calor, exacerbando o problema. Sugestões para melhorias incluem a implementação de telhados verdes e a instalação de placas solares.

Além disso, São Bernardo apresenta 20% do seu território com alto índice de impermeabilização, o que acentua o problema das ilhas de calor. Fernando Kawakubo, professor da USP e membro da coordenação da UrbVerde, ressalta que essa distribuição desigual do verde reflete um padrão preocupante na Região Metropolitana de São Paulo.

Estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal do ABC apontam soluções práticas para reduzir as temperaturas urbanas. As propostas incluem alternativas sustentáveis para coberturas industriais e corredores verdes ao longo das principais avenidas.

A prefeitura também atualizou seu mapeamento referente ao uso do solo e à vegetação urbana em 2025, buscando identificar áreas estratégicas para aumentar a arborização nas zonas mais densas. Contudo, não foram fornecidos prazos concretos para a implementação dessas medidas.

O governo estadual continua investindo em programas como o Refloresta-SP, que visa restaurar vastas áreas desmatadas. Além disso, iniciativas como a Operação Integrada de Defesa das Águas têm foco na proteção dos mananciais locais.

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC destaca a importância da agenda climática em suas prioridades. Com investimentos captados para novas unidades de conservação e corredores ecológicos, espera-se que essas ações contribuam para políticas públicas voltadas à sustentabilidade urbana.