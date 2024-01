São Bernardo é o 3º município do Estado no ranking de exportações

A cidade de São Bernardo subiu, em 2023, da 4ª para a 3ª posição no ranking das cidades que mais escoaram produtos para o mercado externo no Estado de São Paulo. O avanço foi conquistado após o município obter superávit de US$ 1,17 bilhão no acumulado de 2023, registrando aumento de 11,1% em relação a 2022. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No ranking nacional, São Bernardo ficou na 10ª posição – crescimento de três casas em relação ao ano anterior. No total, a cidade exportou US$ 4,05 bilhões em 2023, respondendo por 5,3% de participação no bolo do Estado e por 1,2% no total do País. No período, foram embarcadas 437,1 mil toneladas de produtos locais, com pico no mês de junho (42,7 mil toneladas).

O principal comprador da cidade segue sendo a Argentina, que obteve participação de 31,5%. Na sequência aparecem México, com participação de 17,8%, Alemanha (8,73%), Chile (6,13%), África do Sul (6,12%) e Estados Unidos (5,63%). Entre os produtos mais vendidos ao mercado externo destacam-se os materiais de transporte: tratores (22%), veículos para transporte de mercadorias (16%), partes e acessórios de veículos automóveis (10%) e chassis com motor (8,4%).

“O perfil de exportação de São Bernardo mostra que a cidade continua sendo uma referência mundial da indústria, principalmente automotora. Temos importantes players instalados aqui, entre montadoras, indústrias e empresas de atuação global. Essa veia natural da cidade é ainda mais potencializada com todas as políticas públicas que temos colocado em prática desde 2017 para fomento do setor”, destacou o prefeito Orlando Morando.

IMPORTAÇÕES – Entre janeiro e dezembro do ano passado, São Bernardo importou um total de US$ 2,8 bilhões em produtos, ficando na 7ª posição do Estado e na 19ª do País. A Alemanha foi principal mercado de origem, seguida por Suécia (11,1%), China (11%) e Argentina (7,3%).

PIB – São Bernardo segue como a maior colaboradora do Produto Interno Bruto (PIB) entre as sete cidades do Grande ABC. Conforme levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município aumentou sua participação em relação ao ano anterior e se destaca como a 16º maior economia do País e a 5º melhor no Estado de São Paulo no ano de 2021, concentrando 0,65% do PIB nacional.

Somente em 2021, São Bernardo injetou R$ 58,2 bilhões na economia brasileira, sendo a maior fatia oriunda do setor de serviços: R$ 29,6 bilhões; seguido pela indústria, com R$ 13,2 bilhões; e pela agropecuária (R$ 11,1 bilhões). O PIB per capita do município é de R$ 68,5 mil. A cidade melhorou seu desempenho em relação a 2020, quando registrou PIB de R$ 48,6 bilhões, concentrando 0,64% da riqueza do País – naquele ano, ocupava a 17ª posição no ranking nacional.