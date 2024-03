São Bernardo e Água Santa fazem duelo decisivo pela classificação no Paulistão

São Bernardo e Água Santa fazem um jogo de vida ou morte neste domingo, às 16h, no estádio Primeiro de Maio, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. Quem perder, pode dar adeus ao sonho de chegar nas quartas de final.

O São Bernardo está na terceira colocação, com 15 pontos, três a menos do que São Paulo e Novorizontino, por isso uma vitória é essencial. Caso perca e seus rivais pontuem, o time do ABC não terá mais chances de classificação. Na última rodada, perdeu para o Santos por 2 a 1.

A situação do Água Santa é similar. Na terceira colocação do Grupo B, com 14 pontos, o time de Diadema precisa vencer para não depender de outros resultados, já que a Ponte Preta, que encara o Novorizontino, tem 16. O líder é o Palmeiras, com 24.

Motivado após vencer por 1 a 0 e eliminar o Olaria, avançando à segunda fase da Copa do Brasil, o São Bernardo deve colocar em campo força máxima. A expectativa é que Márcio Zanardi escale um time muito semelhante ao que utilizou na última rodada do Paulistão.

O Água Santa também avançou à segunda fase da Copa do Brasil, em sua primeira participação. Bateu o Jacuipense por 2 a 1. O técnico Bruno Pivetti também usará força máxima. Mas ele tem algumas dúvidas, principalmente no setor ofensivo. A expectativa é que Bruno Xavier, Keké e Júnior Todinho formem o trio de ataque, mas Neilton e Bruno Mezenga podem aparecer entre os titulares.

“Estamos vindo de uma sequência muito difícil e temos uma nova decisão pela frente. Vamos jogar fora de casa, mas precisaremos da vitória de qualquer maneira para seguirmos com o nosso objetivo, que é a classificação”, disse Pivetti.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X ÁGUA SANTA

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder, Alan Santos e Rafael Forster; Luiz Filipe, Lucas Lima, Rodrigo Souza e Arthur Henrique; Kayke, Hugo Sanches e Matheus Régis. Técnico: Marcio Zanardi.

ÁGUA SANTA – Ygor Vinhas; Alex Silva, Roger Carvalho, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Kady, Thiaguinho e Luan Dias; Bruno Xavier, Keké e Júnior Todinho. Técnico: Bruno Pivetti.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote

DATA – 03/03 (Domingo)

HORÁRIO – 16h

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).