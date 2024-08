São Bernardo é 4ª maior geradora de empregos no Estado, segundo Caged

São Bernardo é a quarta maior geradora de emprego com carteira assinada no Estado de São Paulo. É o que aponta balanço do acumulado deste ano do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, vinculado ao governo federal. O município do Grande ABC figura entre os principais do ranking no eixo paulista ao fechar os primeiros sete meses de 2024 com saldo positivo de 8.556 postos de trabalho, atrás somente da Capital, Guarulhos e Campinas.

Neste ano, São Bernardo registrou 98.055 admissões contra 89.499 desligamentos. O total de vagas criadas na cidade representa um terço de toda a região, que, incluindo os sete municípios do ABC, acumula 25.869 postos. Considerando apenas o mês de julho, o panorama também é favorável, computando 524 vagas, sendo 13.770 contratações. O destaque fica no setor de serviços, com saldo de 189 empregos, e indústria, 179.

No cenário dos últimos 12 meses (entre agosto de 2023 e julho de 2024), São Bernardo chega a 11.403 empregos de saldo, uma variação positiva de 4,19%. São 155.947 admissões no período em detrimento de 144.544 demissões.

“Temos o emprego como uma das prioridades em São Bernardo. Políticas públicas assertivas levadas a sério creditam mais esse balanço positivo do Caged. Isso não acontece por acaso, é um conjunto de medidas, como fomento à geração de oportunidades, a exemplo do feirão marcado para essa sexta-feira, nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo, desta vez voltado ao primeiro emprego, além de não elevar impostos durante o mandato”, frisou o prefeito Orlando Morando.

AMBIENTE FAVORÁVEL – A cidade tem se destacado por políticas públicas eficientes de gestão, incluindo leis de incentivo fiscal e processos de desburocratização. Essas ações têm contribuído para a criação de um ambiente favorável aos negócios e investimentos privados. Prova desta atmosfera positiva para atração de empresas é que nos últimos oito anos há um saldo positivo de 75,3 mil empresas, considerando 97,22 mil aberturas de CNPJs no período ante 21,91 mil encerradas, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. O saldo abrange, neste cômputo, os números relacionados à indústria, comércio, prestadores de serviço e MEIs (Microempreendedor Individual).

Entre chegadas e saídas, São Bernardo mantém cenário amplamente atraente. Por questões alheias à esfera local, a antiga Panex deixou a cidade e é exemplo claro desta situação. Na ocasião da migração, em 2017, a empresa operava com 200 funcionários. Em seu lugar, na Avenida Álvaro Guimarães, bairro Planalto, se instalou o grupo Magna, multinacional de grande porte com sede no Canadá, que contabiliza operação no ramo automotivo com cerca de 700 funcionários.