São Bernardo do Campo sedia final estadual do Pró-Atletismo

São Bernardo do Campo sedia nos próximos três dias (15 a 17) a final estadual do Pró-Atletismo, competição que reúne 350 jovens com idade entre 11 e 16 anos. As classificatórias foram definidas durante as fases regionais e de acordo com os melhores índices de cada prova.

Oito modalidades estarão em disputa: 60 metros rasos, 75 metros rasos, 100 metros rasos, 800 metros rasos, 1.500 metros rasos, arremesso de peso, salto em altura e salto em distância.

O Pró-Atletismo acontece desde a segunda metade da década de 1990, mas volta em 2023 à programação da Secretaria de Esportes do Estado após um hiato de quatro anos.

Serviço:

Final Estadual Pró-Atletismo

Quando: de 15 a 17 de dezembro

Onde: Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra – Rua Tiradentes, 1845, Santa Terezinha, São Bernardo do Campo – SP.