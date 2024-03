São Bernardo do Campo recebe o Festival de Danças Árabes Marhaban

A cidade de São Bernardo do Campo, receberá no dia 23 de março, a partir das 13h, no Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey,171), a primeira edição Marhaban Festival de Danças Árabes do ABC.

O evento organizado pela renomada bailarina e organizadora Barbara Zank, por Kamal Wardi e Inari trará aos palcos da região a magia, o encanto e a beleza da dança do ventre, do folclore árabe , da tribal fusion e das danças ciganas.

Marhaban tem por objetivo dar oportunidade e valorizar os praticantes e profissionais de danças árabes e ciganas, trazendo um espaço para que possam apresentar o seu trabalho, compartilhar talentos e prestigiar a arte e a cultura oriental. Além disso, trazer aos admiradores e ao público geral do ABC a diversidade artística que existe no nosso país.

E o nome do evento não foi escolhido por acaso, “Marhaban” em árabe significa “Bem vindo”, que é justamente aquilo que deseja os organizadores do evento, que todos sejam bem vindos ao festival, sendo acolhidos e respeitados assim como manda a tradição dos povos árabes.

Participarão dos concursos e da mostra de dança cerca de 150 dançarinos e dançarinas que estarão divididos em 10 categorias,entre elas solo profissional, solo amador,folclore e grupos. E entre uma categoria e outra, acontecerão apresentações especiais de artistas convidados e que fazem parte do mercado da Dança Oriental em nosso país.

E não para por aí, ao final do evento o público presente assistirá ao show de gala que contará com renomadas bailarinas do cenário nacional e internacional , são elas: Nahla Morani, Barbarah Zank, Kiara Yune, Kaamilah Moura, Malak Alouan,Lukas Oliver, Najwa Zaidan, Surya Cruz,Brunno Zhair, Danny Negri, Rhazi Manat,Carla Gomes, Leandra Gonçalves,Izabela Zai, Juliana Leijôto e Alana Johari. Além do show da da Banda Al Fan que contará com os músicos Ghazwan Almousa (Síria),Maurício Mouzayek (Síria) e Omar Smaili (Líbano).

No festival , também haverá uma pequena feira com expositores de produtos orientais, que remete aos Souqs (mercados árabes), com roupas para aula, figurino para dança do ventre e dança cigana, acessórios e bijuterias finas, lenços de quadril e muito mais.

Os interessados em assistir ao Marhaban Festival de Danças Árabes do Grande ABC podem adquirir seu ingresso através do site sympla: https://www.sympla.com.br/evento/show-de-gala-marhaban-festival/2330299

Serviço

“Marhaban Festival de Danças Árabes do Grande ABC”

Data: 23 de março (sábado)

Horário: Concurso e Mostras: 13h às 20h

Show de Gala às 20h30

Local:Teatro Lauro Gomes : Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos/SBC

Capacidade de público: 500 pessoas

Valor do ingresso: R$30,00

Onde comprar: https://www.sympla.com.br/evento/show-de-gala-marhaban-festival/2330299

Mais Informações sobre ingresso:(11) 95687-3933

Instagram: @marhabanfestival

Classificação etária: livre

Com acessibilidade