São Bernardo recebe a Etapa Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica neste sábado (17)

São Bernardo do Campo recebe neste sábado (17), a Etapa Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. A etapa faz parte da Modalidade Prática da Olimpíada, onde equipes formadas por estudantes do ensino fundamental e médio podem participar de duas categorias: Robótica de Resgate e Robótica Artística. A etapa estadual acontece no Centro Universitário FEI, na Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972-B, das 8h às 18h. A entrada é gratuita.

Mais de 400 estudantes de escolas de todo o estado participarão desta etapa, disputando pelo menos quatro vagas para a etapa Nacional, que será realizada em novembro em Goiânia/GO. O campeão nacional é convidado a participar do mundial de robótica RoboCup 2025, que acontecerá em Salvador.

A Etapa Estadual é organizada pela OBR em parceria com a FEI. “São mais de 100 equipes que estão vindo empolgadas para garantir uma vaga na Nacional e quem sabe poder representar o Brasil no mundial de robótica ano que vem, em Salvador. No total, são mais de 12 mil alunos concorrendo em todo o país. As etapas estaduais são uma ótima oportunidade para os alunos interagirem com outros, aprenderem com os robôs e assim aprimorar seus conhecimentos e capacidades.” conta o professor Ricardo Arai, representante estadual da OBR em São Paulo.

Como funciona a competição

As equipes competidoras são compostas por, no máximo, quatro estudantes cada e estão divididas em três níveis: o nível 0 e 1 é voltado aos alunos do ensino fundamental e o nível 2 aos do ensino fundamental, médio e técnico. Cada nível possui um grau de dificuldade a ser enfrentado pelos competidores. As equipes podem participar de duas categorias: Robótica de Resgate, onde há uma simulação de resgate e o robô competidor precisa encontrar uma vítima, superando várias adversidades; e Robótica Artística, onde os alunos devem produzir uma apresentação, como dança, teatro, mágica, entre outros, interagindo com um robô.

Os primeiros colocados garantem uma vaga na final nacional, que será realizada de 11 a 17 de novembro, em Goiânia/GO. A Olimpíada Brasileira de Robótica conta com o patrocínio do CNPQ, do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Governo Federal.

Sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma olimpíada científica destinada a estudantes do ensino fundamental ao médio. É uma iniciativa pública e gratuita, sem fins lucrativos, que tem como objetivo estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas. Todo o evento é desenvolvido por professores voluntários das principais universidades de todo o país.

A olimpíada possui duas modalidades: Prática e Teórica. As atividades acontecem através competições práticas (com robôs) e as provas teóricas são aplicadas presencialmente nas escolas dos alunos participantes em todo o Brasil. Mais de 160 mil alunos de todo o país se inscreveram na última edição da OBR.

Etapa Estadual São Paulo – Modalidade Prática da Olimpíada Brasileira de Robótica

Quando: sábado, 17 de agosto, das 8h00 às 18h. A primeira rodada acontece às 09h.

Local: Centro Universitário FEI

Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972-B, Assunção.

Entrada Gratuita

Mais informações: www.obr.org.br/sao-paulo