São Bernardo do Campo institui em seu calendário o “Dia da Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência”

Nesta manhã de quarta-feira (28/02) ocorreu na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo uma grande vitória para nossa comunidade, pois foi instituída pela primeira vez no Brasil no Calendário Oficial de um Município o PROJETO DE LEI N° 112/2023 que reconhece o dia 14 de setembro como: “Dia da Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência.”

O Dia de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência surgiu do Projeto Gotas Eficientes que foi concebido há 08 anos pela Associação Adote um Cidadão, capitaneada pelo Empreendedor Social Antonio Carlos Veiga, no município de São Bernardo do Campo com o objetivo de mobilizar o maior número de doadores de sangue, envolvendo desde pessoas com deficiência, familiares, amigos, e instituições da sociedade civil, para assim, ajudar o maior número de pessoas através das doações em diversos hemocentros do Brasil.

A essência da ação pode ser explanada pelo seu slogan: “DOE O AMOR QUE CORRE EM SUAS VEIAS” porque, geralmente, os deficientes são agraciados com doações devido a sua condição de vulnerabilidade social. Porém, o ato de doar sangue para salvar vidas é uma expressão genuína de amor que transcende qualquer doação em espécie, pois coloca a pessoa com deficiência como protagonista de um ato de pura nobreza. Em que cada gota vermelha de sangue é convertida em cores para dar ânimo e oportunidade de celebrar a vida.

“Essa é uma grande vitória para todos que há 8 anos doam o amor que corre em suas veias”, diz Antonio Carlos Veiga, idealizador da Ação Gotas Eficientes. “Não podemos deixar de mencionar que essa conquista não seria possível sem a cooperação do Presidente da câmara Danilo Lima, que de maneira cortês e solícita, nos atendeu e mais uma vez comungou de nossa iniciativa e através de nossa aliança social, pleiteou pelo reconhecimento municipal do Dia da Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência através das ações realizadas pela ação Gotas Eficientes.

A campanha já conta com o apoio de pessoas com deficiência visual, física e intelectual de todo território nacional, que motivados já participam e se comprometem anualmente, pois com uma única doação é possível salvar 4 vidas.

“Começamos a instituir a data como Projeto de Lei em São Bernardo”, diz Veiga. “Porque aqui foi onde começamos. Porém, como nossa ação já ocorre em todo Brasil, expandiremos gradualmente o Projeto de Lei para as sete cidades do ABC, Estado de São Paulo até atingirmos o âmbito de Lei Nacional.

O Projeto em 2024 está dividido em três fases durante o ano, e iniciou sua 8ª edição, dia 28 de janeiro, ocorrendo simultaneamente em diversos hemocentros do Brasil, unindo o ímpeto de diversas pessoas na nobre iniciativa de salvar vidas. E segue com ações em 25 de maio, e 14 de setembro dia em que será celebrado o Dia Nacional de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência.