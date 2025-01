São Bernardo do Campo aprova por unanimidade retorno ao Consórcio ABC

Na última sexta-feira (3), a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo aprovou, por unanimidade, uma proposta que permite ao prefeito Marcelo Lima (Podemos) reintegrar a cidade ao Consórcio ABC. Este consórcio é composto por municípios da região que se unem para buscar financiamento e desenvolver projetos junto aos governos federal e estadual.

Além de São Bernardo, o consórcio inclui Santo André, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá. Atualmente, São Caetano do Sul também não faz parte do grupo, mas há indícios de que seu prefeito, Tite Campanella (PL), planeja retornar nas próximas semanas.

A Prefeitura de São Bernardo do Campo destacou, em nota oficial, que a reintegração ao consórcio visa o realinhamento com as demais cidades participantes, possibilitando discussões sobre políticas públicas que atendam a todos os membros. O prefeito Lima pretende estreitar os laços entre as cidades do ABC Paulista, buscando impulsionar os índices de industrialização na região, um setor que foi referência nas décadas de 1980 e 1990.

Marcelo Lima enfatizou a importância do diálogo focado no bem-estar das pessoas: “A política é um instrumento de transformação. Com esta aprovação, São Bernardo se reposiciona nos âmbitos regional, estadual e nacional, reabrindo espaço para debates sobre grandes projetos que possam ser desenvolvidos em conjunto na região. Muitas vezes, as cidades podem construir soluções para interesses coletivos“. O prefeito tomou posse na última quarta-feira (1º) para um mandato que se estenderá até 2028.

Vale ressaltar que São Bernardo esteve fora do Consórcio ABC desde 2022, quando o então prefeito Orlando Morando (PSDB) decidiu retirar a cidade do grupo junto com São Caetano do Sul e Ribeirão Pires. Embora Ribeirão Pires tenha retornado rapidamente ao consórcio após a saída, a decisão gerou descontentamento entre os prefeitos da época devido a divergências internas. Os altos custos mensais da adesão ao consórcio, estimados em R$ 350 mil, também foram apontados como um fator determinante para a saída das cidades.

Além da proposta de retorno ao Consórcio ABC, durante a sessão extraordinária desta sexta-feira os vereadores aprovaram o parcelamento de dívidas municipais denominado “Tudo em Dia“. A medida será implementada a partir de fevereiro e permitirá que munícipes e empresas com débitos relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços (ISS) e outras taxas possam usufruir de isenções ou descontos em juros, multas e acréscimos compensatórios para facilitar o pagamento dessas pendências.