São Bernardo destaca o prêmio Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq

Os alunos da EMEB Castro Alves, no bairro Anchieta, destacaram o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, uma premiação da Fundação Abrinq, que foi conferida ao município em junho. A cidade de São Bernardo foi a única com população acima de 500 mil habitantes premiado em todo o Estado de São Paulo e está entre as 100 cidades brasileiras condecoradas na sétima edição do programa.

O município foi reconhecido pelo trabalho realizado para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes em áreas diversas, como educação, saúde, assistência social e cultura. “Receber um prêmio como esse sintetiza todo nosso esforço em transformar o ensino municipal em um lugar de ensino mais acolhedor, transformador e educador. Tenho convicção de que é possível entregar serviços públicos de qualidade e este é o reconhecimento que conseguimos fazer isso na nossa rede de ensino”, declarou o prefeito Orlando Morando.

Mariana Rodrigues/PMSBC

A secretaria de Educação, Sílvia Donini, fez questão de ressaltar a importância no cuidado da primeira infância. “Esse prêmio é uma chancella da dedicação que essa administração tem em deixar um legado de ensino para essas crianças, porque sem a vontade política essa transformação não seria possível”.

A premiação levou em conta a criação do Plano Municipal para a Infância e Adolescência (Lei Nº 7248, de 16 de outubro de 2023), que estabelece as prioridades de atuação e as ações a serem desenvolvidas no decênio 2023-2033; além do fortalecimento dos conselhos municipais: CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e Conselho Tutelar, e todo o trabalho voltado ao atendimento das vítimas ou testemunhas de violência.

Mariana Rodrigues/PMSBC

A condecoração da Fundação Abrinq também avaliou os avanços promovidos nas políticas públicas e nos indicadores municipais destinados ao público infanto-juvenil no período entre 2021 e 2024. Entre os destaques de São Bernardo estão a ampliação da oferta de vagas em creche e fim da fila de espera, cenário possível graças, entre outras medidas, ao Programa Atender Mais, que vem expandindo a parceria com o terceiro setor para o atendimento de crianças de zero a 3 anos.

SOBRE O PROGRAMA

O Programa Prefeito Amigo da Criança foi criado em 1996 para apoiar tecnicamente os prefeitos e prefeitas na implementação de ações e políticas que garantam os direitos das crianças e dos adolescentes. Dos 100 prefeitos reconhecidos na sétima edição da premiação, 58 são do Nordeste, 22 do Sudeste, 10 do Sul, oito do Norte e dois da região Centro-Oeste.