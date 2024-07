São Bernardo dá sequência às melhorias estruturais no Jardim das Orquídeas

A Prefeitura de São Bernardo avança com o pacote de investimentos da ordem de R$ 34,8 milhões que vem sendo executado para a melhoria de infraestrutura do Jardim das Orquídeas. Entre as obras que estão em reta final de execução, destaque para o alargamento da Estrada do Poney Club, o prolongamento da Rua Santa Martins até o acesso à rotatória do Km 25 da Imigrantes (SP-160), e a reforma do campo de futebol de várzea do bairro.

A obra para o alargamento da Estrada do Poney Club recebe investimento no valor de R$ 15 milhões e consiste na ampliação da via de duas para três faixas de rolamento (sendo uma no sentido bairro e duas no sentido Centro), além de uma ciclovia em trecho de 980 metros de extensão. A expectativa é a de que as intervenções sejam concluídas ainda neste segundo semestre.

“É muito satisfatório observar a enorme transformação pela qual a nossa cidade vem passando, graças ao trabalho de uma equipe comprometida. E essa região do Jardim das Orquídeas, Las Palmas e Bandeirantes, vem recebendo um pacote grande de obras, que estão em ritmo acelerado e fase final. Além de recapeamento asfáltico, iluminação em LED, e implantação de rede de saneamento, estamos trabalhando para melhorar a fluidez do trânsito local, dar mais qualidade ao sistema viário e melhorar o dia a dia dos moradores”, ressalta o prefeito Orlando Morando.

Outra ação importante da Administração municipal na região é o prolongamento da Rua Santa Martins, desde o cruzamento com a Estrada do Poney Club até o acesso à rotatória do Km 25 da Imigrantes (SP-160). Com aporte de R$ 17,5 milhões, a obra prevê a construção de um binário, de 830 metros de extensão para facilitar o acesso do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim Pinheiros e Jardim da Represa, desafogando a Estrada dos Alvarengas.

PROSABS – As duas intervenções integram o Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Socio-Ambiental dos Bairros de São Bernardo), um conjunto de investimentos em preservação ambiental, educação, saúde, segurança e saneamento básico em 11 bairros da cidade mediante investimento de R$ 600 bilhões. Todo o projeto envolve obras de mobilidade urbana, como pavimentação, alargamento de vias, implantação de ciclovias, renovação de sinalização viária, e micro e macrodrenagem.

CAMPO DO ORQUÍDEAS – Ainda na região do Jardim das Orquídeas, está em andamento a revitalização do campo de futebol de várzea do bairro. A intervenção, com investimento total de R$ 2,3 milhões, contempla a implantação de grama sintética, novas traves, troca de alambrados, reforma completa dos vestiários, iluminação com refletores em LED, reforma dos bancos de reserva, nova drenagem, paisagismo e acessibilidade.