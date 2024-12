São Bernardo dá início às obras de pavimentação na Vila Rica

Em continuidade ao maior programa de recuperação de vias da história de São Bernardo, denominado Asfalto Novo, o prefeito Orlando Morando assinou, nesta segunda-feira (9/12), ordem de serviço para início imediato das obras de recapeamento asfáltico no bairro Vila Rica, na região do Assunção. Nesta etapa, nove vias vão passar por intervenções diversas, como serviços de fresagem do pavimento existente e execução de novo pavimento asfáltico, incluindo nova sinalização viária.

“Começamos a semana com mais esse presente de Natal para os moradores da Vila Rica. As melhorias aqui no bairro não param. Há 15 dias, a população recebeu uma nova Praça-Parque, a André Mussolino, e, agora, as vias do bairro serão completamente revitalizadas”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

A previsão da Secretaria de Transporte e Vias Públicas, chefiada por Delson José Amador, é que as intervenções, nos 10 mil metros quadrados de asfalto, sejam finalizadas no prazo de 15 dias. “Com a qualidade da pavimentação, garantimos melhoria na mobilidade, segurança e valorização de todo o entorno”, acrescentou o secretário.

VIAS CONTEMPLADAS – O Programa Asfalto Novo irá contemplar, nesta etapa, as ruas Alvares Maciel, Artuélia, Delfo, Felipe dos Santos, Freire de Andrade, Orestes Romano, Ouro Preto, Padre Rolim e Thomas Antônio Gonzaga.

BENEFICIADOS – Desde 2017, o Programa Asfalto Novo já registrou impacto em mais de 1.700 vias da cidade, o que corresponde a cerca de 900 quilômetros de extensão. Implantada desde o primeiro ano da gestão, a ação já atingiu diversos bairros de São Bernardo, como o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos, Paulicéia, Cooperativa, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção, Planalto, Jardim da Represa e Jardim das Oliveiras.