São Bernardo dá início a Operação Pé D’água em preparação para as chuvas do verão de 2023

A prefeitura de São Bernardo do Campo lançou na tarde desta segunda-feira (11) a Operação Pé D’água — mobilização anual de diversos setores municipais visando atender a população frente às fortes chuvas que acontecem durante o verão. O evento reuniu, no prédio do poder executivo, mais de uma dezena de secretarias, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e o prefeito Orlando Morando.

A Operação Pé D’água chega, em 2023, a sua sétima edição, tendo início agora, em dezembro, e permanecendo ativa até o dia 15 de abril de 2024. Ela mobiliza um total de treze secretarias do município, além de outros agentes públicos, em um trabalho majoritariamente preventivo — almejando evitar os danos à vida e aos bens da população — contando ainda com equipes e planos de ação prontos para situações emergenciais.

A estação chuvosa é o momento em que culmina o trabalho realizado pela Defesa Civil municipal ao longo do ano, que monitora constantemente áreas de risco de inundação ou de deslizamentos de terra e age junto à população nestes locais. “Quando, infelizmente, a gente não consegue prevenir, precisamos deste conjunto de ações para restabelecer o mais rápido possível aquela área atingida,” explica Anderson Cavalcante, coordenador do órgão em São Bernardo.

Anderson Cavalcante, da Defesa Civil municipal, apresenta os detalhes da Operação Pé D’água no prédio do executivo em São Bernardo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Anderson diz que o município conta com uma rede de monitoramento com pluviômetros que permitem quantificar a chuva em tempo real. Quando alguma estação aponta níveis de alerta em qualquer localidade, as equipes são mobilizadas para atender a população.

Investimentos para salvar vidas

A inauguração do Piscinão do Paço, em 2019, possibilitou que a área central tivesse um alívio em relação às enchentes desde então. Outros investimentos — somando um montante de mais de R$ 100 milhões — em contenção de taludes nas periferias do município também têm prevenido perdas de vidas na cidade. Outros aportes podem ser feitos através da Secretaria de Serviços Urbanos, dirigida por Marcos Cayres, caso seja necessário.

Prefeito Orlando Morando dedicou R$ 100 milhões a obras de contenção de encostas (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Além destes valores aplicados em novas obras, a prefeitura afirma que está atuando constantemente na limpeza e manutenção dos piscinões municipais. Orlando diz, porém, que existem ainda as infraestruturas instaladas pelo governo estadual, cuja responsabilidade, portanto, é do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). É deste órgão também a obra do Piscinão do Jaboticabal, com a previsão de entrega para o próximo verão.