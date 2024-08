São Bernardo dá início à obra de pavimentação da Avenida Caminho do Mar

Dando continuidade à ampliação do programa de recuperação de malha viária de São Bernardo, a Prefeitura deu início, na última segunda-feira (19/8), às obras de recapeamento asfáltico da Avenida Caminho do Mar, uma das principais vias que ligam a região central da cidade com o Rudge Ramos.

“Uma grande notícia para quem é morador da Vila Mussolini e do Rudge Ramos. Desde o Largo da Igreja São João Batista até à Avenida Winston Churchill, as seis faixas serão recapeadas e ganharam nova sinalização. Importante avisar que as obras nessa via serão realizadas apenas no período noturno, uma vez que, como já estamos com as obras em andamento no quilômetro 16 da Rodovia Anchieta, essa via durante o dia ficará livre por conta da demanda de carros na região”, declarou o prefeito Orlando Morando.

A previsão da Secretaria de Transporte e Vias Públicas, chefiada por Delson José Amador, é que as intervenções sejam finalizadas em 30 dias. Os 40 mil metros quadrados da via vão passar por intervenções diversas, como serviços de fresagem do pavimento existente e execução de novo pavimento asfáltico, incluindo nova sinalização viária.

RECUPERAÇÃO – Desde 2017, a Prefeitura tem investido para renovação da malha viária de São Bernardo. No período, o pacote de obras para recuperação asfáltica já atingiu mais de 1.600 vias do município, o equivalente a cerca de 600 quilômetros de extensão. Além de transformar o viário, garantindo melhor fluxo de veículos, a medida tem gerado economia de despesas, uma vez que diminui os gastos com tapa-buraco em aproximadamente R$ 2 milhões.

As melhorias já alcançaram o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos Paulicéia, Cooperativa, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção, Vila Marchi, Jardim da Represa, Riacho Grande, e Planalto.