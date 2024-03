São Bernardo contabiliza 2.266 exames de Papanicolau no ‘Dia D’ para a Saúde da Mulher

O ‘Dia D’ para a Saúde da Mulher, promovido pela Prefeitura de São Bernardo no último sábado (9/3) em todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Bernardo, teve forte adesão do público feminino. A ação, que integra a Campanha Março Lilás, contabilizou a realização de 2.266 exames Papanicolau, principal instrumento para detectar alterações nas células do colo do útero.

Além da colpocitologia oncótica cervical, mais conhecida como Papanicolau, o ‘Dia D’ resultou na solicitação de 632 mamografias, na inserção de 42 dispositivos intrauterinos (DIUs), na aplicação de 534 vacinas, na realização de 359 testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de 1.545 exames de rastreio de câncer bucal. Todos os procedimentos foram feitos sem necessidade de agendamento, das 8h às 17h.

“Estamos muito satisfeitos que a população de São Bernardo, em especial o público feminino, tenha atendido ao nosso chamado e comparecido às nossas UBSs para a realização dos exames de rotina. A prevenção continua sendo o método mais eficaz na manutenção da saúde”, relatou o prefeito Orlando Morando.

Gabriel Inamine/PMSBC

MARÇO LILÁS – A Campanha Março Lilás vem chamar a atenção da sociedade feminina para a prevenção e combate ao câncer de colo uterino. Neste ano, as atividades têm como alvo principal as mulheres que estão há mais de três anos sem fazer o exame Papanicolau, explica o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho. “A campanha permanece ativa nas UBSs até o fim do mês, inclusive com a vacinação de meninos e meninas de 9 a 14 anos contra o HPV”, diz.

ATENÇÃO BÁSICA – São Bernardo possui 34 UBSs, sendo que 20 delas funcionam com horário estendido, até às 22h, pelo Programa Saúde na Hora Certa. As unidades são a porta de entrada da saúde pública no município, responsáveis pelos serviços de consultas médicas, exames laboratoriais, vacinação, atendimento odontológico, pré-natal de gestante, dispensação de medicamentos, acompanhamento de pacientes crônicos como diabéticos e hipertensos, tratamento em grupos, visitas domiciliares, entre outros.