São Bernardo consolida liderança regional na geração de empregos no primeiro semestre

São Bernardo segue liderando a geração de empregos entre as sete cidades do Grande ABC. O município consolidou sua posição ao acumular saldo positivo de 8.068 vagas de trabalho formais no período de janeiro a junho de 2024, conforme aponta o fechamento semestral do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego divulgado nesta terça-feira (30/7).

Os dados nacionais mostram que São Bernardo responde pela criação de 35,5% do total de vagas criadas na região. Juntos, os sete municípios do ABC têm saldo de 22.670 postos de trabalho criados no primeiro semestre. A cidade também se destaca no cenário estadual, ocupando quarto lugar, atrás apenas da Capital, Guarulhos e Campinas.

O levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego indica que foram registradas 84.215 admissões e 76.147 desligamentos no mercado formal de São Bernardo nos primeiros seis meses de 2024. Quando considerado apenas o mês de junho, o saldo também é positivo, de 46 vagas geradas – 12.941 admissões e 12.895 desligamentos. Mais da metade das vagas geradas neste primeiro semestre em São Bernardo foram no setor de serviços – 4.631 empregos. A demais atividades econômicas com melhores desempenhos foram a indústria e o comércio.

Na visão do prefeito Orlando Morando, o bom momento econômico vivido por São Bernardo é fruto de ações da Administração preocupadas tanto em fomentar novos negócios quanto em ofertar uma estrutura municipal adequada para a população. “Estamos investindo na cidade, na infraestrutura, no transporte, na saúde, na educação, na habitação, e isso cria um cenário favorável, que, somado ao congelamento das taxas de tributos desde 2017, e às políticas de desburocratização, atrai investimentos”, diz.

Outro ponto destacado pelo chefe do Executivo é a manutenção dos feirões de emprego, iniciativa inovadora do município para facilitar a aproximação entre empresas e candidatos que estão em busca de oportunidades. O último evento do tipo foi realizado no fim de junho, o 1º Feirão de Emprego exclusivo na área da saúde, registrando a participação de 3.000 pessoas pré-selecionadas.

A Central Pública de Trabalho e Renda (CTR) também tem sido outra ferramenta importante para impulsionar a geração de empregos em São Bernardo. A agência atualiza diariamente painel com as oportunidades de trabalho disponíveis no portal. Interessados em participar da seleção devem enviar currículo para o e-mail [email protected] com o código da vaga pretendida e o número do CPF.