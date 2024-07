São Bernardo conclui revitalização do campo do Palmeirinha em setembro

A Prefeitura de São Bernardo finaliza o processo de revitalização completa do Campo do Palmeirinha, localizado no Jardim Regina, cuja entrega está prevista para o mês de setembro. O local está em obras desde março, quando foi assinada a ordem de serviço para a instalação de gramado sintético, iluminação em LED, sistema de drenagem, construção de novos vestiários, reforma dos bancos de reservas, troca dos alambrados, instalação de duas novas traves, adequação de acessibilidade, paisagismo e pintura geral.

O espaço recebe investimento da ordem de R$ 2,8 milhões. “Seguimos valorizando o esporte amador em São Bernardo e este será mais um campo entregue com gramado sintético, um compromisso que assumimos com a várzea da cidade. Desse total que estamos investindo, R$ 1 milhão foi enviado por meio de emenda parlamentar da minha esposa, a deputada estadual Carla Morando. Em setembro, a população já poderá desfrutar desse novo equipamento esportivo”, declarou o prefeito Orlando Morando.

As intervenções estão sendo realizadas a partir de parceria entre as secretarias de Esportes e Lazer e de Serviços Urbanos. O Campo do Palmeirinha será usado pelas equipes E.C. Palmeirinha, criada em 1950, e Unidos do Morro F.C.

DEMAIS CAMPOS – A Prefeitura de São Bernardo já concluiu a reforma integral de nove campos: Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião e Capelinha. Outros sete equipamentos estão em obras: Parque Selecta, dos Finco, Taboão, Palmeirinha, Nova Petrópolis, Orquídeas e D.E.R.