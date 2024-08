São Bernardo conclui pacote de obras na região central com entrega de quatro fontes luminosas

Uma das principais entradas de São Bernardo, que permite a ligação da Via Anchieta ao Centro pelo Complexo Tereza Delta, está completamente reestruturada. A Prefeitura concluiu nesta terça-feira (27/8), com a entrega de quatro fontes luminosas, a inauguração da última etapa do pacote de obras de mobilidade urbana na região, iniciado com a duplicação da Avenida Newton Monteiro de Andrade e que envolveu ainda a implantação da ciclovia e pista de caminhada da Avenida Francisco Prestes Maia.

O amplo projeto de transformação do local abrangeu a revitalização geral de espaços verdes e construção de quatro fontes luminosas em trecho na Avenida Newton Monteiro, próximas à altura da Avenida Brigadeiro Faria Lima. O conjunto de obras se deu de forma gradual para evitar grandes impactos no entorno. A fase anterior, de adequação do canteiro central da Prestes Maia, foi finalizada no primeiro semestre deste ano. A implementação do corredor de mobilidade teve investimento no valor de R$ 4,9 milhões.

“Mais uma etapa concluída de um grande pacote de intervenções. Aqui na região a principal obra, sem dúvida, foi a duplicação da Avenida Newton Monteiro de Andrade. No entanto, com a ampliação da via, ficaram áreas remanescentes da obra, que foram revitalizadas e construímos quatro praças com fontes luminosas, deixando a entrada de São Bernardo com melhor fluxo para os veículos, além de proporcionar uma cidade mais bonita de se viver”, declarou o prefeito Orlando Morando.

As intervenções foram encabeçadas pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas, chefiada por Delson José Amador. Segundo ele, a entrega desta etapa de obras viárias significa uma mudança estrutural do Centro. “É hoje uma outra entrada de São Bernardo, totalmente diferente do que tínhamos há oito anos. Nós valorizamos muito esse eixo. Esse é um robusto projeto de transformação e de melhorias para a mobilidade da região central de São Bernardo”, complementou o titular da Pasta.

OUTRAS INTERVENÇÕES – Além da entrega das quatro fontes luminosas, o projeto integral contemplou o plano de expansão da malha cicloviária de São Bernardo, com a construção de 1,5 quilômetro de ciclovia na Prestes Maia, desde a Rua Santa Filomena até a Rua Tiradentes.

O projeto ganhou a adequação do canteiro, execução de guias e sarjetas, implementação de área de convívio, colocação de guarda-corpo, pavimentação, pontos de paraciclo (estacionamento de bicicletas), novo paisagismo, iluminação de LED e braços duplos de luminária em toda a via.