São Bernardo completa 80 anos de sua emancipação com evento especial 

Os 80 anos da emancipação de São Bernardo do Campo foram comemorados no último dia 30 de novembro, durante cerimônia realizada no Casarão do Parque Chácara Silvestre, no bairro Nova Petrópolis. O evento contou com a participação do prefeito Orlando Morando, sua esposa a deputada estadual Carla Morando, de familiares e de todos que têm orgulho da cidade e dedicam-se a preservar sua memória. Entre os convidados estavam Hilda Breda Assumpção, presidente da AME São Bernardo, Balbina Gregória da Silva, filha do maestro João Gomes, autor do hino da cidade, Maria Claudia Setti de Gouvea Franco, neta do ex-prefeito Armando Italo Setti (1930-1932) filho do empresário Italo Setti, um dos líderes do movimento de emancipação de São Bernardo e figura proeminente na cidade. “Foi uma honra representar meu av&ocir c; nessa data tão especial. Para ele, São Bernardo do Campo era “a maior cidade do mundo”, essa foi a frase que mais ouvi na minha infância e esse sentimento se estende aos seus descendentes”, afirma Claudia Setti.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO – A Chácara Silvestre foi residência de veraneio de Wallace Simonsen, o primeiro prefeito da cidade, entre 1945 e 1947. Em 1987, o casarão foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo (Compahc-SBC).

O equipamento histórico passou por obras de revitalização que demandaram investimento da ordem de R$ 3 milhões, custeados em parceria com a iniciativa privada. Entre as melhorias realizadas, destaque para a recuperação das áreas danificadas do casarão, implantação de iluminação em LED, de playground inclusivo para crianças com deficiência, espaço pet e rede wi-fi gratuita.