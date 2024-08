São Bernardo celebra 471 anos de história com R$ 70 milhões em investimentos

Para comemorar os 471 anos da cidade, a Prefeitura de São Bernardo programou extensa lista de festejos para presentear os moradores ao longo do mês de agosto. Além das tradicionais atividades culturais, com realização de show na Esplanada do Paço Municipal no dia 20, data oficial do aniversário, e desfile Cívico-Militar, o calendário conta ainda com a realização de feirão de empregos e com obras importantes, como a entrega da duplicação da Estrada Samuel Aizemberg, e a inauguração do Caps Alves Dias. Juntas, as intervenções somam R$ 70 milhões em investimentos.

Mariana Rodrigues/PMSBC

“É uma enorme alegria ser prefeito de São Bernardo e poder proporcionar à população um calendário de festejos produtivo para celebrar o aniversário da cidade. Percebo que voltamos a ter essa sinergia em torno dessa data, com uma programação com oferta de serviços para os moradores, além das atividades culturais e esportivas. Como em todos os anos, todos os shows serão realizados mediante patrocínio, sem recursos públicos, e com toda a infraestrutura e segurança necessárias à festa”, destaca o prefeito Orlando Morando.

Uma das principais entregas programadas para o mês de agosto, a ser realizada no dia 31, é a conclusão das obras de duplicação da Estrada Samuel Aizemberg, na região do Cooperativa – requalificação de 1,25 quilômetro de extensão, incluindo recapeamento asfáltico, mediante investimento de R$ 50 milhões. Outro ponto alto do calendário é a inauguração do novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Álcool e Drogas do bairro Alves Dias, programada para o dia 9 – investimento de R$ 6 milhões.

Evento já tradicional no mês de agosto, o Feirão de Empregos de Aniversário será realizado no dia 30, das 8h às 15h, em um novo local: nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (antigo Vera Cruz). Outra atividade que também está garantida é a Meia Maratona, no dia 25, com largada prevista para as 7h30 em frente ao Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib – a 20ª edição do evento terá os formatos de 21 km, 10 km e 5 km, abrangendo tanto corrida quanto caminhada, e estima reunir mais de 12 mil pessoas.

Em continuidade ao programa de regularização fundiária da cidade, a Prefeitura irá realizar a entrega de 882 escrituras aos moradores dos bairros Divinéia 1 (142 famílias beneficiadas), Divinéia 2 (118 famílias), Vida Nova (283 famílias) e Parque das Flores (339 famílias). Também está na lista a principal ação social da cidade do mês, o Jantar de Aniversário promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, no dia 24. Como de costume, o evento será realizado nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo e terá toda a arrecadação oriunda da venda de convites revertida para as entidades assistenciais cadastradas.

SHOW DE ANIVERSÁRIO – A Esplanada do Paço Municipal receberá, no dia 20 de agosto, o tradicional show de aniversário. A atração principal será a banda Inimigos da HP. O evento será realizado das 12h às 22h, com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, e contará ainda com brinquedos infláveis gratuitos a todo público, DJ e apresentação da banda Baleia Banguela.

FESTIVAL SÃO BERNARDO 471 ANOS – O final de semana dos dias 17 e 18 de agosto será coroado pelo Festival São Bernardo 471 Anos, também na Esplanada do Paço Municipal, das 12h às 22h, com entrada gratuita e possibilidade da doação de um quilo de alimento não perecível. Nos dois dias, a população terá à disposição tendas gastronômicas com comidas diversificadas, cerveja artesanal e apresentações musicais com bandas de rock. No sábado (17/8), a sequência será banda Kriatura (14h), banda Faith Never More – Faith No More Cover (17h) e banda Dinasty – Kiss Cover (20h). Já no domingo, sobem ao palco as bandas Nway – Rock anos 80 e 90 (14h), Confisco – Charlie Brown Cover (17h) e Fever – Aerosmith Cover (20h).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Dia 1º – Cerimônia de hasteamento da bandeira

Dia 2 – Assinatura da ordem de serviço para revitalização do Campo de Futebol da Paulicéia

Dia 3 – Entrega do Complexo da Praça Ibrahim de Almeida Nobre

Dia 6 – Entrega das novas instalações do CAV e da Biblioteca Malba Tahan

Dia 7 – Cerimônia de Premiação do Concurso Miss e Mister Terceira Idade

Dia 9 – Entrega do Caps AD Alves Dias

Dia 11 – Entrega do Campo de Futebol dos Finco

Dia 12 – Cerimônia de aniversário de 25 anos da GCM

Dia 13 – Entrega da Revitalização da Câmara de Cultura Antonino Assumpção

Dia 14 – Cerimônia de premiação dos programas Nota 1.000 e IPTU Fidelidade

Dia 15 – Entrega de novos veículos para o Serviço de Atendimento Domiciliar da Saúde

Dia 16 – 3ª edição do Seminário Agosto Indígena

Dia 17 – Entrega da revitalização do Half Pipe do Parque da Juventude

Dia 17 – Festival São Bernardo 471 anos na Esplanada do Paço

Dia 18 – Entrega da Praça-Parque João Armando Mancuso

Dia 18 – Festival São Bernardo 471 anos na Esplanada do Paço Municipal

Dia 20 – Missa solene na Igreja da Matriz (Paróquia de Nossa Senhora de Boa Viagem)

Dia 20 – Desfile Cívico-Militar na Rua Marechal Deodoro

Dia 20 – Show de Aniversário na Esplanada do Paço Municipal

Dia 23 – Entrega de escrituras a famílias dos bairros Divinéia 1 e 2

Dia 24 – Entrega de escrituras a famílias do bairro Vida Nova

Dia 24 – Jantar de Aniversário

Dia 25 – 20ª edição da Meia Maratona

Dia 26 – Cerimônia de celebração dos 3 anos do Programa Guardiã Maria da Penha

Dia 27 – Entrega das Fontes Luminosas da Avenida Newton Monteiro de Andrade

Dia 30 – Feirão de Emprego especial de aniversário

Dia 31 – Entrega da duplicação da Estrada Samuel Aizemberg

Dia 31 – Cerimônia de descerramento da bandeira

Dia 1º/9 – Entrega de escrituras a famílias do Parque das Flores