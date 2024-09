São Bernardo beneficia 2.100 pacientes com próteses dentárias

A Prefeitura de São Bernardo já beneficiou 2.100 pacientes com próteses dentárias dentro de seu programa de saúde bucal. A primeira etapa da ação da Secretaria da Saúde foi finalizada no último sábado (31/8), quando 1.290 munícipes foram contemplados – antes disso, em junho, outros 810 já haviam recebido. O projeto tem como objetivo zerar a fila de pacientes que necessitam do acessório até o final deste ano, totalizando 5.200 entregas.

De acordo com o prefeito Orlando Morando, este é mais um importante investimento na Saúde municipal. “Desde o início da nossa gestão, saúde é prioridade. Nesta etapa, estamos devolvendo a autoestima das pessoas e o convívio social. Fatores muito importantes para a qualidade de vida de modo geral”, relatou.

Além dos ganhos estéticos, o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple, salienta que a reabilitação do sorriso melhora a saúde como um todo do paciente que recebe uma prótese. “Com a prótese dentária, o paciente mastiga melhor, melhora a sua dicção e o reflexo desta ação não é apenas um novo sorriso, mas o autocuidado como um todo”.

TRIAGEM – De janeiro a maio, todos os pacientes que estavam em fila de espera por próteses dentárias na rede municipal, seja a total ou parcial, passaram pelas etapas de triagem realizadas nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e, posteriormente, os itens foram moldados, confeccionadas e entregues.

A moradora do Riacho Grande Iolanda Efigênia de Paula Esteves de Oliveira, de 68 anos, foi a primeira paciente a receber as novas próteses. “Perdi todos os dentes e já estava desanimada com a vida. Agora quero pintar o cabelo, ver minha família. Ganhei um novo ânimo”, declarou.

De acordo com a diretora de Saúde Bucal, Dra. Célia Sanchez, o esforço conjunto das equipes trouxe o resultado final para os pacientes. “A odontologia avançou bastante, o que tornou as próteses dentárias mais simples, confortáveis e acessíveis. Foi uma ação planejada e muito bem executada por toda a equipe da Saúde Bucal. Promovemos uma verdadeira transformação na vida destas pessoas”, detalhou.