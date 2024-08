São Bernardo avança no índice de desenvolvimento da educação básica

São Bernardo avançou no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que avalia o primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), e obteve nota 6,7 em 2023. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (14/8) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), destacam que o ensino ofertado pelo município está acima das médias observadas no Estado de São Paulo (6,5) e no País (6,0).

O indicador é revelado a cada dois anos e mede a qualidade da educação básica no Brasil com base no fluxo escolar dos alunos, aprovação e desempenho nas provas de português e matemática do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). A nota varia em uma escala de zero a 10. Em 2021, o município obteve nota 6,4.

“Educação sempre esteve entre as nossas prioridades de investimento, porque entendemos que as crianças de São Bernardo merecem receber ensino de qualidade. Para que isso aconteça, o poder público precisa fazer a sua parte e é isso o que estamos fazendo, viabilizando escolas com infraestrutura adequadas, acesso à tecnologia, merenda de qualidade, uniforme e material escolar no primeiro dia de aula, professores motivados e capacitados, além de segurança nas unidades”, destaca o prefeito Orlando Morando.

Secretária de Educação de São Bernardo, Silvia Donnini ressalta a importância do trabalho de recomposição da aprendizagem dos estudantes em razão da pandemia causada pela Covid-19, feito desde 2021. “O município oferece adicional de oito horas de atividades pedagógicas, ampliando a jornada dos estudantes duas vezes por semana no contraturno escolar, com oferta de almoço, lanche e transporte. Nosso compromisso é que a Educação do município mantenha uma crescente na qualidade de ensino”, diz.