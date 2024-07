São Bernardo avança na construção de nova creche com arquitetura sustentável 

A Prefeitura de São Bernardo caminha a passos largos na construção de nova creche dentro do Complexo Tiradentes, região do Montanhão e Vila São Pedro, cujas obras já superaram 50% de execução. A unidade de ensino recebe investimento de R$ 7,5 milhões para ampliar em 171 a oferta de vagas para crianças com idade entre zero e 2 anos em período integral. Com arquitetura moderna e sustentável, o prédio tem previsão de ser entregue até novembro, colaborando com o propósito de manter zerada a fila por creche na cidade.

Conforme explica o prefeito Orlando Morando, trata-se de uma obra importante para essa região da cidade e que amplia um dos programas prioritários do governo, possibilitando que todas as crianças tenham acesso à escola. “Nós já zeramos a fila por creche na cidade, que era de 4.500 crianças em 2017, mas temos de estar preparados e planejar a rede de educação pensando nas crianças que estão nascendo”, destaca.

Um dos principais diferenciais da nova unidade ensino é a arquitetura moderna e sustentável, com sistema de energia solar fotovoltaica e de reaproveitamento da água da chuva, promovendo economia aos cofres municipais. O equipamento terá 1.672,67 metros quadrados de área construída, contando com estrutura composta por cozinha, despensa, três lactários, refeitório, sala de amamentação, sala de professores, secretaria e direção, 10 salas de aula, uma sala multiuso, pátio coberto, parque aberto, oito solários, área de serviço, almoxarifado e depósito de materiais de limpeza, vestiário de funcionários, sanitários adultos, infantis e com acessibilidade.

ENSINO INTEGRAL – Secretária de educação de São Bernardo, Silvia Donnini observa que a nova unidade, além de estar entre os esforços contínuos para ampliar o número de vagas em creche, também vem garantir a ampliação do atendimento em tempo integral. “Temos aqui um grande complexo educacional, recebendo 3.100 estudantes todos os dias, sendo 1.400 com idade entre zero e 5 anos em tempo integral e 1.700 no Ensino Fundamental”, diz.

COMPLEXO – Além das EMEBs Regina Rocco Casa I e II, a área do Complexo Tiradentes (Rua Tiradentes, nº 1845, Montanhão) também contará com nova Unidade Básica de Saúde (UBS) por meio do Prosabs, o maior plano de investimentos em mobilidade e infraestrutura da história cidade. Trata-se da UBS Vila São Pedro II, que recebe investimento de R$ 12,5 milhões para sua construção. O espaço ainda concentra base da Guarda Civil Municipal (GCM), ginásio esportivo, centro de handebol e de capoeira e a Arena Olímpica de São Bernardo.