São Bernardo avança na construção da Unidade Básica de Saúde Jardim Calux

Em construção desde junho deste ano, quando foi assinada a ordem de serviço, as futuras instalações da 36ª Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Bernardo, no Jardim Calux estão em ritmo acelerado de obras. O novo equipamento, que está sendo construído na Rua André Rosa Coppini, entre a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara e a Rua Oneda, está com 45% das instalações já concluídas.

O investimento total na obra é de R$ 6 milhões e a expectativa é a de que o novo equipamento seja entregue ainda este ano, em dezembro. A nova UBS terá capacidade para atender 28 mil residentes do entorno. Essa é a primeira UBS que a Prefeitura de São Bernardo constrói dentro do modelo de parceria com a iniciativa privada, como contrapartida pela implantação de um grande empreendimento imobiliário da Helbor Empreendimentos no bairro.

“Entendemos a necessidade de uma nova UBS nesta região, que está em franco desenvolvimento na nossa cidade e administrar para todos é isso. Com a instalação da nova unidade, que logo trará o serviço de atenção básica mais próximo dos moradores do entorno, não haverá mais a necessidade de se deslocar até a UBS do Planalto. É mais conforto e agilidade no atendimento para todos”, declarou o prefeito Orlando Morando.

ESTRUTURA – Com área de 1.547 metros quadrados, a UBS Jardim Calux contará com estrutura completa e acessível para atender a população, com 18 consultórios médicos, seis consultórios odontológicos, recepção, sala da comunidade, farmácia, espaços para coleta, acolhimento, imunização e curativos, sala de emergência, sala de procedimentos, área administrativa, sala de treinamento, cabine elétrica, sala de gerador e estacionamento.

REDE DE ATENÇÃO BÁSICA – A UBS Jardim Calux será a 36ª Unidade da Atenção Básica do município. A 35ª, que será instalada no Jardim Petroni/Parque São Bernardo também está em execução. Atualmente, a rede de atenção básica de São Bernardo é composta por 34 Unidades Básicas de Saúde, 170 equipes de Saúde da Família e 110 equipes de Saúde Bucal. O programa Saúde na Hora Certa contempla 20 delas, com horário de funcionamento estendido das 7h às 22h. São elas: Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão.

SERVIÇOS OFERTADOS – Assim como as demais Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo, serão disponibilizados consultas individuais e coletivas, visita domiciliar, saúde bucal, vacinação, coleta para exames laboratoriais (sangue, urina e fezes), curativos, planejamento familiar, vigilância em saúde, tratamento e acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos, desenvolvimento das ações de controle da dengue e outros riscos ambientais em saúde, pré-natal e puerpério com acolhimento mãe-bebê após alta da maternidade.

A UBS Jardim Calux também ofertará à população o acolhimento de demanda espontânea, rastreamento de câncer de colo uterino (preventivo) e câncer de mama, teste rápido de gravidez, sífilis e HIV, distribuição gratuita de preservativos, controle de tabagismo, prevenção, tratamento e acompanhamento das DTS e HIV, acompanhamento de doenças crônicas, identificação, tratamento e acompanhamento de tuberculose, identificação de caso de hanseníase e sífilis, dispensação de medicam