São Bernardo avança com renovação da malha viária do Jardim Ipanema

Depois de executar a renovação da malha viária dos bairros Jardim Central e Jardim das Oliveiras, a Prefeitura de São Bernardo avança com a implementação de asfalto novo no Jardim Ipanema, região dos Casa. A ação integra pacote de obras cujo investimento é de R$ 7,8 milhões, totalizando 7,5 quilômetros de extensão de vias renovadas com nova capa asfáltica – 55 mil metros quadrados de pavimento novo.

No total, 21 vias do Jardim Ipanema recebem os serviços de recomposição da malha viária, incluindo os trabalhos de fresagem, execução de nova pavimentação e sinalização. São elas: Avenida Olho de Tigre, Avenida Pérola Negra, Rua Águas Marinhas, Rua Alexandrita, Rua Amazonita, Rua Basanita, Rua Berilo, Rua Citrino, Rua Cristalina, Rua Expressa, Rua Jaspe, Rua Obsidiana, Rua Ônix, Rua Opala, Rua Ouro Branco, Rua Pérola, Rua Quartzo, Rua Rochedo, Rua Sodalita, Rua Talismã e Rua Turmalina.

“Estamos trabalhando por toda a São Bernardo e vamos chegar a quase 1.000 quilômetros de vias recapeadas. Além de trazer conforto aos motoristas, a medida devolve aos moradores a sensação de pertencimento e gera economia aos cofres municipais. Quando assumi a gestão, em 2017, gastava-se R$ 2 milhões com o serviço de tapa-buraco, valor que foi reduzido para R$ 200 mil atualmente”, observa o prefeito Orlando Morando.

JARDIM CENTRAL E JARDIM DAS OLIVEIRAS – Receberam asfalto novo as ruas Alfazema, Antúlia, Babilônia, Brinco da Princesa, Calêndula, Central das Flores, Crisântemos, das Bromélias, Flor de Liz, Flor de Maio e Vitória Régia, no Jardim Central. Já no Jardim das Oliveiras, o novo recapeamento contemplou as ruas das Araribas, das Carnaubeiras, das Imbaúbas, das Ubas, dos Freixos, dos Jacarandás, Ipê do Campo, Ipê Rosa, Ipê Roxo, Ipê Verde e São Francisco.

O trabalho de recuperação das vias é coordenado pela equipe da Secretaria de Transportes e Vias Públicas e realizado em parceria com a iniciativa privada.