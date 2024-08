São Bernardo avança com recapeamento da Avenida Lions

Em sequência ao plano de recuperação da malha viária da cidade, a Prefeitura de São Bernardo avançou nesta segunda-feira (12/8) com obras de recapeamento da Avenida Lions, considerada um dos principais eixos de acesso à Via Anchieta, Rodovia dos Imigrantes e Avenida dos Estados. A intervenção compreende cerca de 2 quilômetros de extensão, desde o Viaduto Rotary, na divisa com Santo André, até as proximidades com o Corredor ABD, região entre Paulicéia e Taboão.

O investimento do município se dá na ordem de aproximadamente R$ 5 milhões, incluindo, além de pavimentação, ainda drenagem, iluminação e sinalização. As obras ocorrem diariamente no período da noite, com início das ações por volta das 21h e segue madrugada adentro, para evitar congestionamento de veículos. A iniciativa integra o robusto projeto da implantação da alça de acesso do km 16 da Via Anchieta, também em execução no entorno.

“Estamos concretizando recapeamento deste eixo viário importante da Lions até o Corredor ABD, que vem de Santo André à Anchieta. Concluindo essa etapa sentido Diadema, depois faremos do outro lado da pista. Peço a atenção dos motoristas, que, habitualmente, circulam por aqui, para redução da velocidade. Essa obra só é possível fazer no período noturno para não prejudicar a mobilidade. Estamos trabalhando para deixar a nossa cidade cada vez melhor para se viver”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

As intervenções são supervisionadas pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas, chefiada por Delson José Amador. A estimativa é que as obras sejam finalizadas dentro em 60 dias. O período coincide com o prazo previsto para conclusão da segunda etapa das ações do novo acesso viário no km 16 da Anchieta – o projeto engloba também uma terceira fase, que consiste na alça da Anchieta sentido Avenida 31 de Março, sem a necessidade de circular pelo Rudge Ramos.

RECUPERAÇÃO – Desde 2017, a Prefeitura tem investido para renovação da malha viária de São Bernardo. No período, o pacote de obras para recuperação asfáltica já atingiu mais de 1.600 vias do município, o equivalente a cerca de 600 quilômetros de extensão. Além de transformar o viário, garantindo melhor fluxo de veículos, a medida tem gerado economia de despesas, uma vez que diminui os gastos com tapa-buraco em aproximadamente R$ 2 milhões.