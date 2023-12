São Bernardo arrecada mais de R$ 1 milhão para ações sociais no 3º Jantar da Primavera

Em sua terceira edição, o Jantar da Primavera promovido pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Bernardo arrecadou mais de R$ 1 milhão, verba que será utilizada para ampliar as ações desenvolvidas em prol da população que mais precisa. A festa beneficente foi viabilizada sem qualquer recurso público, e realizada na noite desta quinta-feira (30/11), no buffet Sítio São Jorge Demarchi, tendo como atração principal show com o cantor Sidney Magal.

Conforme explica o prefeito Orlando Morando, desde 2017, os eventos beneficentes do Fundo Social já arrecadaram mais de R$ 6 milhões para a causa social, verba proveniente da venda de convites e, também, de leilão de itens doados. O valor angariado no 3º Jantar da Primavera viabilizará a entrega de enxoval completo para todos os recém-nascidos do Hospital da Mulher. “Se a gente quer ter uma sociedade melhor, nada mais justo do que oferecer dignidade ao cidadão desde a maternidade. Estamos preparando os kits, com roupinha, cobertor, bolsa. E isso tudo graças a essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada, uma corrente do bem que vem fazendo a diferença na vida de crianças, adultos e idosos da nossa cidade”.

Presidente do Fundo Social de São Bernardo, Greici Picolo Morselli lembra que o Jantar da Primavera surgiu como alternativa durante a pandemia causada pela Covid-19, período em que não foi possível realizar os tradicionais jantares de aniversário da cidade, idealizados pela primeira-dama e deputada estadual Carla Morando em 2017. “Fico muito feliz em ver que a solidariedade está presente no nosso município, com esses parceiros maravilhosos, sempre dispostos a ajudar quem mais precisa. E do outro lado temos essas entidades que realizam um trabalho incrível e que precisam desse apoio. O papel do Fundo Social é exatamente fazer esse elo entre quem necessita de ajuda e quem deseja contribuir”, comenta.

FESTA – O 3º Jantar da Primavera promoveu uma noite de alegria e de celebração da solidariedade, que contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a primeira-dama e deputada estadual Carla Morando, o presidente da Câmara de Vereadores, Danilo Lima, e demais vereadores da base aliada, secretários municipais, empresários e patrocinadores.

Um dos pontos altos da festa foi o leilão de itens doados: um violão autografado e cedido pelo cantor Michel Teló, uma camisa do Palmeiras assinada pelo goleiro Weverton, cúpula de rosas e um livro autografados por Sidney Magal, além de uma camisa do cantor. No total, o leilão arrecadou R$ 200 mil ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento foi totalmente patrocinado pela empresa Água das Rochas, habilitada por meio de chamamento público, junto a um grupo de apoiadores da ação.

TRABALHO QUE FAZ A DIFERENÇA – Com os recursos arrecadados nas duas últimas edições de jantares beneficentes do Fundo Social de São Bernardo, foi possível a doação de 45 veículos, modelo picapes, para o fortalecimento do trabalho das entidades sociais cadastradas. Além disso, a verba também viabilizou o custeio do Programa Mais Música, que oferece oficinas musicais para estudantes da rede municipal, e a promoção do Programa Solidariedade em Ação, com oficinas de instrumentos musicais aos assistidos de quatro entidades cadastradas. Em anos anteriores, os jantares beneficentes já haviam garantido às instituições sociais repasses em dinheiro, doações de carros zero quilômetro e kits de inclusão digital.