São Bernardo apresenta PL para fortalecer campanha de diagnóstico precoce da leucemia

Na manhã desta segunda-feira (10), durante solenidade no plenário da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, foi apresentado o Projeto de Lei 1450/2025, que institui o “Mês Fevereiro Laranja” no calendário oficial do município. O PL, de autoria do vereador Ary de Oliveira, tem como objetivo fortalecer as ações de conscientização sobre a leucemia, diagnóstico precoce e doação de medula óssea. A votação do projeto acontecerá na sessão ordinária da próxima quarta-feira (12).

Durante o evento, a vice-prefeita de São Bernardo do Campo, Jéssica Cormick, destacou a importância da informação para o diagnóstico precoce. “Que essa informação possa chegar a todos os lugares. É como uma semente que plantamos, cresce e se espalha. O poder público deve incentivar iniciativas como essa, que podem salvar vidas”, pontua.

O vereador Ary de Oliveira, autor do projeto, reforçou a necessidade da conscientização, “despertar na população o reconhecimento da importância do diagnóstico precoce da leucemia salva vidas. Quanto mais cedo a doença for descoberta, maiores são as chances de cura”, salienta o vereador.

O presidente da Casa Ronald McDonald ABC, Paulo Antônio, celebrou a ampliação da campanha na região: “A Casa Ronald McDonald ABC acolhe crianças e adolescentes que vêm de longe para tratar o câncer infantojuvenil, sendo um porto seguro e oferecendo o apoio necessário durante essa batalha tão difícil. Para nós, a ampliação do Fevereiro Laranja, especialmente em São Bernardo do Campo, representa um avanço significativo no combate ao câncer no Grande ABC e reforça o compromisso das cidades com essa causa tão importante.”

O médico oncologista e docente da FMABC, Dr. Jairo Cartum, ressaltou a relevância do diagnóstico precoce e da doação de medula óssea: “É fundamental diagnosticar a leucemia ainda no início. Quanto antes a doença for identificada, maiores são as chances de cura da criança. Além disso, é essencial incentivar a doação de medula óssea, pois, em muitos casos, o transplante representa uma nova chance de vida.”

A Casa Ronald McDonald ABC segue com uma programação especial ao longo do mês para reforçar a conscientização sobre a leucemia e incentivar o cadastro de novos doadores de medula óssea.

Sua Medula Pode Salvar Vidas! Cadastre-se como Doador no dia 13

A leucemia é um câncer que afeta os glóbulos brancos, células responsáveis pela defesa do organismo. O tipo mais comum em crianças é a Leucemia Linfoide Aguda (LLA). Quando o tratamento convencional, como a quimioterapia, não é suficiente, o Transplante de Medula Óssea (TMO) pode ser necessário para substituir a medula doente por células saudáveis de um doador compatível.

O cadastro como doador de medula óssea é simples, mas a compatibilidade entre doador e paciente é rara. Por isso, quanto mais pessoas se cadastrarem, maiores serão as chances de salvar vidas.

O Hemocentro Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e o GRATO realizarão a coleta de amostra de sangue do doador para cadastro e exame de compatibilidade genética para o REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea).

O doador precisa ter entre 18 a 35 anos, estar bem de saúde e apresentar um documento oficial com foto. A coleta será realizada na Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), no ambulatório de Oncopediatria do GRATO, localizado na Av. Príncipe de Gales, 821.

Além disso, o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. Os principais sintomas da leucemia incluem:

Palidez

Hematomas

Sangramentos

Dor óssea

Caroços indolores

Febre persistente

Sudorese noturna

Perda de peso inexplicada