São Bernardo anuncia Pedro Gama como novo auxiliar-técnico

O São Bernardo anunciou o reforço de Pedro Gama, que integrará a comissão técnica do clube a partir de 2025. O profissional foi confirmado na equipe no último sábado (4).

Pedro chega ao Bernô com vasta experiência no futebol brasileiro para subir ainda mais o patamar do comando da equipe do ABC. O novo auxiliar terá papel importante nos treinos e nos jogos, ao lado do técnico Ricardo Catalá.

“Estou muito feliz pela oportunidade de fazer parte desse grande clube. Chego ciente das responsabilidades e ciente dos desafios do ano, nas disputas dos Campeonato Paulista e Brasileiro da Série C. Tenho certeza que juntos faremos um grande ano, com grandes conquistas para o São Bernardo“, disse Pedro Gama.

O São Bernardo segue as preparações para a estreia no Campeonato Paulista de 2025. No dia 16 de janeiro, o Bernô vai a Diadema enfrentar o Água Santa, às 18h30, pela primeira rodada do Estadual.