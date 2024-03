São Bernardo antecipa vacinação contra a Influenza para todos os grupos prioritários

A Prefeitura de São Bernardo antecipou para esta quinta-feira (21/3) o início da 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza para todos os grupos prioritários, que compreendem idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, população indígena, imunossuprimidos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 30 dias), gestantes e mulheres no pós-parto, professores, pessoas com deficiência e comorbidades, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. As doses estão sendo administradas nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS) por livre demanda.

De acordo com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o recebimento de doses é igual à aplicação das mesmas. “Não deixamos vacina em estoque, optamos sempre por começar a aplicação assim que os lotes chegam em nossa cidade. Assim, como foi no período da pandemia de Covid-19. A estratégia funciona muito bem”, declarou.

A expectativa da campanha é vacinar 90% do público-alvo. Diferentemente das últimas edições, a estratégia recomendada pelo Ministério da Saúde, neste ano, é definida como etapa única, ou seja, sem o escalonamento dos grupos elegíveis. Com base nas novas diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), 308.430 pessoas fazem parte dos grupos prioritários no município, que devem ser imunizadas até o dia 31 de maio, data prevista para o encerramento da ação.

VACINAÇÃO POR LIVRE DEMANDA – São Bernardo mantém a estratégia dos anos anteriores de ofertar a imunização contra a Influenza por livre demanda nas 34 UBSs, bem como as doses contra a Covid-19 e demais vacinas do calendário nacional. Basta ir até uma das unidades portando documento de identificação, sem necessidade de agendamento.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – O funcionamento das salas de vacinação varia de acordo com o expediente de cada unidade, sendo que 20 equipamentos atuam com horário estendido, das 7h às 22h (Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão). Nestes locais, a vacinação acontece das 8h às 21h. As demais unidades funcionam das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com vacinação das 8h às 17h.