São Bernardo abriga carreta do eMuseu do Esporte, com atrações e histórico das Olimpíadas

São Bernardo está prestes a abrigar carreta equipada com recursos tecnológicos de última geração que traz uma bagagem repleta de história das mais importantes conquistas brasileiras nos Jogos Olímpicos e experiências inovadoras e acessíveis que visam o incentivo à prática esportiva. É a versão móvel do eMuseu do Esporte. Em sua quarta edição itinerante, o equipamento tem sua primeira passagem na cidade e poderá ser visitado, de forma gratuita, entre domingo e quinta-feira (dias 18 a 22 de agosto), no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, da Avenida Kennedy.

O veículo, iniciativa do Instituto Inspiração e apoio da Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, trata de projeto inovador de imersão, tecnologia e interatividade. O tema não poderia ser outro a não ser os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e história das Olimpíadas. Quem visita a carreta experimenta sensações, as mais diversas em 12 atividades diferentes, entre elas simuladores em 3D com óculos de realidade virtual, que simularão, nessa viagem, manobras de esqui, surfe e skate.

“São Bernardo foi escolhida para receber a carreta devido à importância da cidade para o Estado e para o País, especialmente quando se fala no contexto esportivo. O veículo é uma imersão nos Jogos Olímpicos e recheado de atrações, reunindo em um só local estímulo ao esporte, lazer e oferta de conhecimento”, frisou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Sérgio Pasin.

Todas as atividades contam com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, libras, braille e legendas. A tecnologia também estará presente em um jogo de quebra-cabeça apresentado em realidade aumentada com imagens de peças, que, juntas, formarão locais onde foram realizadas as Olimpíadas. Outra opção é a do jogo animado no qual o visitante testará a memória encontrando os pares de mascotes olímpicos e paralímpicos, além de poder conhecer 16 mascotes olímpicos de edições dos Jogos.

Se estamos em um ano de Olimpíadas, além de se aventurarem nos esportes radicais, os visitantes da carreta do eMuseu poderão interagir com os hologramas de 18 atletas olímpicos e paraolímpicos. Ainda no contexto olímpico, em um outro ambiente do veículo, será possível experimentar o jogo de dardos no cenário da antiga Olímpia, cidade grega cuja história, que se confunde com o nascimento dos Jogos Olímpicos, será contada numa lousa interativa.

PRAÇA ESPORTIVA – A visitação ao eMuseu em São Bernardo, com entrada franca, ocorre das 9h às 17h. A solenidade de abertura oficial do equipamento, por sua vez, se dará no domingo (18/8), às 10h. Após a passagem pelo município, a carreta segue para Santos.