São Bernardo abre pacote de cursos esportivos para temporada 2024

Com o conceito de impulsionar a prática de esportes e de lazer na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, abriu nesta segunda-feira (15/01) pacote de cursos esportivos para a temporada 2024. A gama de serviços, com inscrições em andamento, inclui diversas modalidades, dentro dos programas Hora do Treino e Corpo em Ação, que promovem atividade física para todas as idades, a partir de iniciativas orientadas por profissionais da área, nos centros esportivos do município.

O programa Hora do Treino oferece cursos de iniciação esportiva, direcionados a crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, e compreende atividades de futsal, vôlei, basquete, handebol, judô, ginástica rítmica, ginástica artística, natação, entre outros. Já para o público adulto, a partir de 18 anos, os cursos desenvolvidos por Corpo em Ação envolvem, entre os cursos, hidroginástica, natação, dança fitness, alongamento, yoga, tai chi chuan, pilates e ginástica funcional.

“São Bernardo é referência na oferta de atividades esportivas de qualidade, com acompanhamento de profissionais de cada área. São mais de 15 mil oportunidades disponibilizadas para os munícipes. Somente para natação e hidroginástica, por exemplo, são 5 mil vagas. Até o fim deste ano, a gestão municipal ainda entregará três novas piscinas públicas, o que irá ampliar mais 2 mil vagas na lista”, pontuou o secretário em exercício de Esportes e Lazer de São Bernardo, Sérgio Pasin.

O serviço é destinado apenas a moradores de São Bernardo. A participação nos cursos é totalmente gratuita, mas as vagas são limitadas, sendo preenchidas por ordem de inscrição, respeitando o limite de uma vaga/modalidade por pessoa.

A lista de centros esportivos é extensa, oferecendo variadas opções, entre eles Aquacentro, Arena Beach (Riacho Grande), Centro de Convivência Areião (Montanhão), Complexo Aquático do Baetão, Crecs Baetinha, Paulicéia e Vila Marlene, Creeba (Assunção), Centro Cultural Ferrazópolis, Alves Dias, Planalto, Vila São Pedro, ginásios do Jardim do Lago, Jerusalém, Lavínia, Jardim das Orquídeas, Riacho Grande, Taboão, Terra Nova, Poliesportivo Adib Moysés Dib e Clube dos Meninos.

DESTAQUES – Entre os destaques da programação está o projeto Perca o Medo de Nadar, que visa a aprendizagem da natação para pessoas que tem medo de entrar na água. O projeto tem recebido avaliações positivas do público e, no primeiro semestre do ano, já começa com a disponibilidade de 400 vagas, com data marcada para 22 de janeiro.

PARTICIPAÇÃO – As inscrições devem ser efetivadas exclusivamente pelo site: www.cursosesportivossbc.com e o interessado deve fazer o seu cadastro, com dados pessoais, indicando a opção desejada.