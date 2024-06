São Bernardo abre inscrições para Feirão de Emprego exclusivo na área da saúde

Em sequência ao programa permanente de fomento à geração de postos de trabalho na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, irá promover novo Feirão de Emprego segmentado, exclusivo na área da saúde. A edição do evento, já com inscrições abertas, irá ofertar mais de 800 vagas para diversos cargos no setor. A medida se dará após sucesso de mutirão realizado na Central de Trabalho e Renda (CTR), em maio – na ocasião, foram atendidas 2.506 pessoas.

Dentro deste novo formato, com inscrições prévias nesta segunda e terça-feira (dias 17 e 18 de junho), visando otimizar o fluxo, a ação ocorre em parceria com a iniciativa privada. Entre os pré-requisitos estão ter Coren ativo ou outro registro profissional na área da saúde. Mediante o cadastro, os candidatos ficarão aptos a participar do Feirão, marcado para o dia 28 de junho (última sexta-feira do mês), das 8h às 17h, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta).

“É mais uma ação efetiva para estimular a criação de emprego em São Bernardo, o que é prioridade na nossa gestão, desde 2017. Identificamos alta demanda de busca por vagas na saúde e resolvemos ampliar a oferta na área, em um formato inovador, mas sempre zelando, principalmente, pela estrutura e organização. Desta maneira, estendemos o leque de feirões, medida já consolidada na cidade”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

O mutirão na área da saúde foi concretizado no fim de maio, registrando grande êxito em números e saldos positivos. Depois de triagem inicial, 1.750 candidatos que se enquadraram no perfil solicitado pelas empresas receberam carta de encaminhamento e foram pré-selecionados a participar de processo seletivo no Ceitec (Centro de Inovação e Tecnologia) de São Bernardo, no começo de junho. A etapa resultou na pré-aprovação de 867 candidatos – restando pendência apenas na documentação e exames médicos.

O Feirão é encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, chefiada por Fernando Longo. Para o titular da Pasta, o evento reforça a proposta de criar oportunidades de qualidade no município. “São Bernardo tem sido protagonista. Prova disso é que lideramos o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) em todos os cenários.”

INSCRIÇÕES – Os interessados em participar do Feirão devem se inscrever pelo link