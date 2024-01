São Bernardo abre edição de 2024 do Craques do Futuro

Em valorização ao esporte como instrumento de educação e saúde, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, dá pontapé inicial a partir desta terça-feira (30/01) na edição 2024 do Projeto Craques do Futuro. A iniciativa, já com inscrições abertas, visa oferecer atividades esportivas, gratuitas, em comunidades em situação de vulnerabilidade social, promovendo a prática de futebol a crianças e jovens atrelada a orientações educativas sobre valores éticos, família, alimentação e drogas.

Com capacidade de atendimento de cerca de 7.000 alunos, compreendendo idades entre 7 e 16 anos, de ambos os sexos, o projeto irá se estender a, inicialmente, 20 núcleos, sendo eles: Areião, Corinthinha, Crec Baetinha, DER, Ferrazópolis, Lavínia, Madureira, Orquídeas, Palestrinha, Palmeirinha do Batistini, Riacho Grande, Sansil, Tatetos, Vila São José, Vila São Pedro, Vivaldi, Pérola, São Leopoldo, Arena Alvarenga e Arena Capelinha.

“Em São Bernardo, trabalhamos o esporte como grande ferramenta de transformação social. O Craques do Futuro é um sucesso, já consolidado, e coloca a educação inserida no contexto do futebol, conectando a atividade física com princípios e valores. Desta forma, o projeto tem crescido a cada ano, com foco de formar cidadãos”, sustentou o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon.

Haverá ainda uma unidade exclusiva para o futebol feminino e a academia de goleiros, que mira treinar especificamente alunos para essa posição. A tendência é que novos equipamentos sejam incorporados durante o ano, em virtude da reforma e readequação de campos listados no pacote.

Os treinos ocorrerão de terça a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e, para os espaços esportivos com refletores de iluminação de LED, também terão atividades noturnas, das 17h30 às 19h, atendendo, assim, preferencialmente alunos que estudem em período integral.

PLANO – O projeto foi lançado em 2018 e, desde então, tem atendido alunos de São Bernardo além de diversas outras cidades do Estado, regido pelo conceito “Livro nas Mãos e Bola nos Pés, do professor José Rossi, baseado na proposta de incutir princípios e valores dentro do esporte, destacando o esporte como lazer e educação.

PARTICIPAÇÃO – A inscrição para o Projeto Craques do Futuro se dará por meio do site: www.cursosesportivossbc.com/craquesdofuturo. Somente após o cadastro, o responsável deverá comparecer diretamente na unidade selecionada de terça a sexta, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h, levando documento do aluno, comprovante de residência e declaração escolar para efetivar a matrícula.