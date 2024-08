Santos vence Paysandu, chega a 10 jogos invicto e mantém ponta da Série B

Jogando no Mangueirão, em Belém (PA), nesta sexta-feira (9), o Santos confirmou o bom momento na Série B, venceu o Paysandu por 3 a 0, e chegou a dez jogos de invencibilidade (seis vitórias e quatro empates).

Guilherme abriu o placar para o Santos no fim do primeiro tempo. O gol saiu quando o Peixe já havia assumido o controle da partida, depois de um início mais aberto.

Wesley Patati e Guilherme selaram a vitória para o Santos já na reta final do jogo. O Paysandu ainda teve um jogador expulso.

Com a vitória, o Santos chegou a 37 pontos, dois a mais que o Mirassol, o vice-líder. O Paysandu, com 24 pontos, é o 14º colocado, e ainda pode perder posições no complemento da rodada

O Santos volta a campo apenas no dia 17 (sábado). Na Vila Belmiro, os alvinegros recebem o Avaí, às 16h (de Brasília).

O Paysandu visita o Botafogo-SP na próxima rodada. O duelo no dia 18 (domingo), às 18h30 (de Brasília).

O JOGO

O Paysandu foi forçado a fazer duas substituições antes dos 15 minutos de jogo – e na mesma posição. Primeiro, Paulinho Boia se lesionou e deu lugar a Jean Dias. O atacante que entrou ficou apenas cinco minutos em campo e também sentiu. Por fim, Esli Garcia ocupou a faixa esquerda do ataque dos donos da casa.

O Santos segurou a pressão inicial e cresceu no jogo para abrir o placar. Ameaçado algumas vezes no início do jogo, em chegadas de Cazares e de Esli Garcia, o Santos se impôs na segunda metade da etapa inicial e abriu o placar com Guilherme, que já havia perdido uma chance clara. O 1 a 0 no intervalo foi justo.

No segundo tempo, o ritmo não foi tão intenso, o que ajudou o Santos a segurar o placar. Em um jogo mais controlado pelos visitantes e com poucas chances dos dois lados, o Paysandu ainda teve Netinho expulso quando parecia esboçar uma reação. No fim, Patati marcou o gol que definiu a vitória santista, e Guilherme ainda fez um golaço de falta no último lance.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

No travessão! Aos 11′, Cazares bate escanteio fechado e a bola vai direto para o gol. Ela toca o travessão e sai com muito perigo.

Grande defesa! Aos 17′, Pituca recebeu com liberdade na intermediária. Ele dominou e arriscou de esquerda, acertando o cantinho. Diogo Silva saltou e fez uma ótima defesa, colocando para escanteio.

Salva Brazão! Aos 22′, Esli Garcia recebeu na esquerda, entrou na grande área, puxou para o meio e bateu colocado. Brazão se esticou para fazer a defesa.

Perdeu! Aos 24′, Guilherme fez boa jogada pela direita e cruzou. Rodrigo Ferreira bateu forte e Diogo Silva espalmou para o meio. No rebote, Escobar não pegou bem na bola e, mesmo na grande área, mandou longe.

Para fora! Aos 33′, Diego Pituca tocou em profundidade para Guilherme, que finalizou na saída de Diogo Silva, por cobertura. A bola saiu muito perto da trave.

0x1: Aos 38′, Rodrigo recebeu na direita com muita liberdade e cruzou. No centro da área, Guilherme subiu muito alto e cabeceou para baixo, no canto, sem chances para Diogo Silva.

Quase o segundo! Aos 4′, Otero bateu falta de muito longe e mandou direto para o gol. A bola foi baixa e cheia de curva, dificultando a defesa de Diogo Silva, que espalmou, viu a bola bater na trave e conseguiu evitar o rebote.

Por cima! Cazares cobrou falta na área e Nicolas subiu muito, para vencer a defesa do Santos e cabecear forte. A bola passou por cima do gol.

Salva Jair! Aos 36′, Brazão saiu do gol para cortar um cruzamento da direita. A bola sobrou para Robinho, que mandou de cabeça para o gol. Jair, em cima da linha, cabeceou para cima e pôs para escanteio.

0x2: Aos 42′, Guilherme tocou para Patati, que dominou na grande área, cortou para o meio e bateu rasteiro para o gol.

0x3: Aos 52′, Guilherme bateu falta com perfeição, e colocou a bola no ângulo, fechando o placar no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 0 x 3 Santos

PAYSANDU

Diogo Silva; Edílson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn (Keffel); João Vieira e Matheus Trindade (Netinho); Borasi, Cazares (Robinho) e Paulinho Boia (Jean Dias) (Esli Garcia); Nicolas. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (Hayner), Basso (Alex Nascimento), Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Willian Bigode); Otero (Pedrinho), Guilherme e Julio Furch (Wesley Patati). Técnico: Hélio dos Anjos

Estádio: Mangueirão, em Belém (PA)

Juiz: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Cartões amarelos: Rodrigo Ferreira, Guilherme, Willian, Wesley Patati e Otero (SAN); Borasi (PAY)

Cartão vermelho: Netinho (PAY)

Gols: Guilherme, aos 38 minutos do primeiro tempo; Wesley Patati, aos 42′ e Guilherme, aos 52 minutos do segundo tempo