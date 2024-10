Santos vence e fica perto do retorno para a Série A do Brasileiro

O Santos derrotou o Ituano por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (28) no estádio Novelli Júnior, em Itu, e ficou muito próximo de confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo fora de casa, o Peixe chegou aos 62 pontos, abrindo oito de vantagem sobre o Ceará, primeira equipe fora do G4 (que garante o acesso para a Série A) quando faltam apenas quatro rodadas para o final da Série B. Já o Galo de Itu permanece em situação complicada, ocupando a 18ª posição com 34 pontos.

A vitória do Santos começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Guilherme acertou passe em profundidade para Serginho, que, dentro da área, dominou e bateu de biquinho na saída do goleiro Jefferson Paulino. Aos 6 minutos da etapa final Guilherme deu números finais ao placar após bater cruzado depois de receber de Wendel Silva.

Coelho vence

Quem também triunfou nesta segunda pela Série B foi o América-MG. Jogando na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Coelho superou o Sport por 2 a 1 em partida transmitida pela TV Brasil.

Graças aos três pontos conquistados em casa, com gols de Brenner e Elizari, a equipe mineira subiu para a 7ª colocação com 52 pontos. Já o Leão, que descontou com Brenner, permanece na vice-liderança com 59 pontos após o revés.