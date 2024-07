Santos vence e assume liderança da Série B em possível despedida de Carille

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0, nesta sexta-feira (5), pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão, e assumiu a liderança provisória do torneio.

Otero, de falta, marcou o único gol do jogo na Arena Castelão. O Santos terminou o jogo com um jogador a menos — Rodrigo Ferreira foi expulso na etapa final.

O Ceará teve um pênalti anulado no segundo tempo. Em campo, o árbitro interpretou falta de JP Chermont em Aylon, mas revisou o lance por recomendação do VAR e cancelou a marcação. Nos minutos finais, o zagueiro David Ricardo deixou o campo de ambulância com dores na cabeça após um choque com o goleiro Gabriel Brazão.

Com a vitória, o Santos chegou aos 25 pontos, passou o Avaí e assumiu a liderança da Série B. O time catarinense, no entanto, joga na próxima segunda-feira (8) e, caso vença o Novorizontino, voltará à ponta. O Ceará segue com 19 e ocupa o 10° lugar.

A partida de hoje pode ter marcado a despedida do técnico Fábio Carille. O treinador do Santos tem acordo encaminhado com o Corinthians, que precisa apenas pagar a multa para tirá-lo do Peixe.

O Santos volta a campo somente no dia 15 de julho (segunda-feira), quando receberá o Ituano, às 20h (de Brasília). O Ceará joga no dia 12, contra o Paysandu, fora de casa, às 21h30. Os dois jogos serão válidos pela 15ª rodada da Série B.

CEARÁ

Richard; Rafael Ramos (Raí Ramos), Matheus Felipe, David Ricardo (Jean Irmer) e Lourenço (Caio Rafael); Matheus Bahia (Paulo Victor), Patrick De Lucca (Kaique) e Lucas Mugni (Guilherme Castilho); Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. T.: Léo Condé

SANTOS

Gabriel Brazão; Aderlan (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; Sandry (Hyan) e Diego Pituca; Pedrinho (Alex), Giuliano (Serginho) e Otero (JP Chermont); Julio Furch (Willian Bigode). T.: Fábio Carille

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Ledes José Coutinho Neto (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gol: Otero (23’/1°T)

Cartões amarelos: Aderlan, Jair, Pedrinho, Sandry, Gabriel Brazão (SAN)

Cartão vermelho: Rodrigo Ferreira (SAN)