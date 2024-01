Santos (SP) coloca morros em estado de atenção por causa de chuvas

A chuva que atinge a Baixada Santista fez com que a Prefeitura de Santos colocasse as áreas de morro em estado de atenção na noite de quarta-feira (24). Em três dias choveu 70% do esperado para o mês. Nas últimas 72 horas foram registrados 213 mm na cidade.

Equipes da Defesa Civil municipal, da Secretaria das Prefeituras Regionais e da CET tiveram seus efetivos mobilizados.

Desde a noite de quarta foram contabilizadas 22 ocorrências, todas elas sem vítimas, conforme a gestão municipal.

No final da manhã desta quinta-feira (25), houve o deslizamento de terra na encosta do morro São Bento, ao lado do Complexo Marina Magalhães, nas proximidades da rodoviária.

Também foi reportado deslizamento de terra no morro Santa Marina, na comunidade Vila Israel. Técnicos da Defesa Civil orientaram aos moradores que desocupassem suas casas.

Diante da situação, as famílias que aceitarem a remoção serão encaminhadas para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Durante a noite de quarta a prefeitura tomou conhecimento de uma queda de muro no morro Saboó que atingiu cinco casas. Uma delas foi parcialmente interditada pela Defesa Civil.

No morro Marapé duas famílias buscaram abrigo por meio da prefeitura após terem suas residências afetadas. Elas estão alocadas na Sociedade de Melhoramentos do Marapé

Outros incidentes foram observados nos morros Caneleira, Monte Serrat e Nova Cintra.

Dados da prefeitura indicam a queda de 14 árvores desde a tarde quarta, quando teve início uma chuva mais volumosa.

Por volta das 13h desta quinta a avenida Nossa Senhora de Fátima registrava pontos de alagamento em ambos os sentidos.

Outro registro na cidade foi o solapamento de uma calçada na rua Carlos Afonseca, no bairro Gonzaga. Os reparos já foram iniciados pela empresa responsável pela construção de um imóvel nas proximidades, de acordo com a prefeitura.

Conforme a gestão municipal, a obra foi embargada por precaução pela segurança dos trabalhadores, pedestres e imóveis no entorno. O embargo permite somente intervenções essenciais para o restabelecimento da segurança do local.

“A obra está com a documentação regular. Vamos continuar a acompanhar os trabalhos de recuperação do trecho avariado”, declarou a secretária de Infraestrutura e Edificações, Larissa Oliveira Cordeiro.

A Defesa Civil de Santos vistoriou o local e recomendou o isolamento de parte do andar térreo de um prédio vizinho, onde não houve necessidade de evacuação.