Santos se transforma com Natal Criativo

À medida que a época festiva se aproxima, o espírito natalino começa a se manifestar de maneira exuberante em diversas partes de Santos. Nas fachadas de edificações e residências, as luzes festivas já brilham intensamente, enquanto nas prateleiras dos supermercados e lojas, panetones e decorações anunciam a chegada do Natal. O Centro Histórico de Santos não fica atrás e prepara-se para ser o epicentro da celebração com o início da montagem do Natal Criativo na Praça Mauá.

Os transeuntes que circulam pela principal praça da região já podem observar a estrutura imponente de uma árvore gigante ganhando forma, prometendo ser um dos pontos altos deste evento tradicional. Anualmente, essa festividade transforma-se em um espetáculo encantador que atrai tanto moradores quanto visitantes de todas as faixas etárias, oferecendo uma experiência mágica que celebra a temporada natalina.

O evento está programado para ocorrer entre os dias 5 e 8 e novamente de 12 a 23 de dezembro, sempre das 18h às 23h. Entre as atrações já confirmadas estão a projeção mapeada, espetáculos teatrais e apresentações de corais. Além disso, o evento contará com uma Vila de Natal onde Papai e Mamãe Noel estarão presentes, um presépio vivo, uma feira voltada para a economia criativa e até mesmo um bonde iluminado com personagens característicos.

Informações adicionais e detalhes sobre toda a programação serão divulgados nas semanas seguintes, prometendo um calendário repleto de atividades para todos os gostos.